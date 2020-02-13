Историограф Ботяна рассказал о разведчике

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Легендарный разведчик, Герой России Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян был не только носителем громадного боевого опыта, но и удивительным, радовавшимся жизни человеком, общаться с которым было подлинное удовольствие, рассказал РИА Новости дважды лауреат премии Службы внешней разведки России, писатель Александр Бондаренко, в свое время написавший биографическую книгу о Ботяне "Подлинная история "Майора Вихря".

Ботян скончался в четверг на 104-м году жизни.

"Очень больно сейчас вспоминать Алексея Николаевича. Хотя разумом понимаешь, что 103 года жизни человека, который прошел всю Вторую мировую войну с ее первого дня, - это чудо. Наверное, Алексея Николаевича хранили высшие силы. Ведь он за всю войну, находясь, что называется, на самом острие, ни разу не был ранен, не болел - лишь один раз пуля обожгла висок", - сказал Бондаренко.

"Великое счастье, что меня с ним свела судьба. Кроме его громадного боевого опыта, за который его так ценили коллеги и ученики, это был человек, обладавший колоссальным жизненным опытом и подсказывавший другим, как поступать в тех или иных ситуациях", - добавил собеседник агентства.

По словам Бондаренко, Ботян "никогда не ворчал на жизнь". "Хотя, наверное, у него были поводы для обид, но он на них не зацикливался. Например, Алексей Николаевич не получил Героя Советского Союза за уничтожение в 1943 году гитлеровского гебитскомиссариата в украинском Овруче. Сбили самолет, который летел на большую землю с представлением Алексея Николаевича к звезде Героя", - сказал писатель.

Ботян в 1945 году не был удостоен Героя Советского Союза и за операцию по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами, напомнил Бондаренко. "А после войны он работал разведчиком-нелегалом, но ситуация в СССР стала меняться, и кончилось тем, что Алексея Николаевича "ушли" из органов госбезопасности. И человек с таким опытом работал метрдотелем в ресторане "Прага". Обидно? Да. Но он же не озлобился. И по первому зову разведки он вернулся на службу. И выполнял задания, о которых мы, возможно, никогда и не узнаем", - добавил собеседник агентства.

"Алексей Николаевич был по-человечески очень интересен и необычен", - признался Бондаренко. "Мы виделись нечасто, но общаться с ним было одно удовольствие. Улыбка, пронзительный взгляд, торопливая речь - потому что он спешил с тобой пообщаться, и ему было хорошо. Но мне рассказывали, что он так открывался далеко не для всех. Он все же был избирателен, присматривался к людям и понимал их", - отметил писатель.

"Он радовался жизни, до последнего времени азартно играл в шахматы, мог поднять и рюмочку самогона. У него была огромная воля к жизни. Она ему помогла и в войну, и в мирное время. Когда вышла моя книга о нем, Алексею Николаевичу было уже за 90 лет, и я сказал его дочери Ирине: "Подожди, мы еще отметим его вековой юбилей". Она в ответ вздохнула: "Наверное, не встретим". Не верила. Но он смог перешагнуть за свое столетие", - сказал Бондаренко.

"Я знаю, что еще в ноябре прошлого года Алексей Николаевич был в реанимации, а когда вышел из нее, то сказал, что хочет дожить до 75-летия Победы. Но, к великому несчастью, эта мечта не сбылась. Хотя 75-летие спасения Кракова в январе этого года он успел встретить", - отметил собеседник агентства.