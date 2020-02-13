Премьер Польши хочет посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все погибли. Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии.