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Премьер Польши хочет посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154
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РИА Новости

Премьер Польши хочет посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154

10:21 13.02.2020 (обновлено: 13:03 13.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в апреле хочет посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб польский президент Лех Качиньский, заявил глава канцелярии премьера Михал Дворчик в эфире радиостанции RMF FM.
"Премьер Матеуш Моравецкий 10 апреля хочет быть в Смоленске и Катыни", - сказал Дворчик.
Он отметил, что в настоящее время идет работа по организации визита.
По словам Дворчика, этот визит не предусматривает встречи с премьер-министром России.
Могила президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, погибших в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, в Вавельском замке Кракова, Польша
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В Польше завершили вскрытие останков Леха Качиньского и его супругиЗамглавы Генпрокуратуры Польши Марек Пащонек ранее пояснил, что эксгумация погибших в авиакатастрофе необходима из-за ошибок, которые якобы были обнаружены в медицинской документации.
"Я знаю, что идут приготовления, если речь идет о канцелярии премьера. Такого рода путешествие требует ряд дипломатических согласований как со стороны Российской Федерации, так и со стороны наших белорусских партнеров", - добавил глава канцелярии польского премьера.
Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все погибли. Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии.
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Матеуш МоравецкийАвиакатастрофа Ту-154 в Смоленске (2010)Ту-154Лех КачиньскийСмоленскРоссияВаршаваВ мире
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