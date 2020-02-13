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Эксперт объяснила, как получить желаемую зарплату
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РИА Новости

Эксперт объяснила, как получить желаемую зарплату

02:00 13.02.2020 (обновлено: 02:31 13.02.2020)
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© Depositphotos / by_ShiShkinРубли
Рубли
© Depositphotos / by_ShiShkin
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В русской культуре люди значительно реже просят о повышении статуса и о прибавке зарплаты, чем могли бы это делать, заявила в интервью радио Sputnik руководитель Московской психологической лаборатории 12 Юлия Зотова.
Даже пословица гласит – за спрос денег не берут. Если вы время от времени указываете на свои заслуги и просите компенсировать это повышением зарплаты, это скорее охарактеризует вас как человека амбициозного, готового расти в своей фирме и вряд ли повлияет на какое-то негативное представление о вас, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель Московской психологической лаборатории 12 Юлия Зотова. Особенно, если вы важный сотрудник и приносите пользу компании.
"Если вы только что принесли значимую пользу для своей организации, где вы работаете, это прекрасное время потребовать возмещения по заслугам. Если для начальства, для руководителей ваша роль очевидна и заметна, они ее скорее всего подтвердят, в том числе и в материальном эквиваленте. Если вы являетесь ключевым сотрудником и знаете, что без вас будет трудно справиться, сильно упадет прибыль, вы можете буквально выкручивать руки работодателю и регулярно повышать свой статус и зарплату", – посоветовала Юлия Зотова.
Можно чаще рисковать, но если ваше положение и так шаткое, не стоит просить прибавку к жалованию, отметила эксперт. Тогда вопрос безопасности и стабильности отходит на второй план.
"В момент, когда вы захотите прибавку, у работодателя возникнет вилка – платить вам больше денег или увольнять. И не факт, что он выберет оставлять вас и увеличивать свои расходы, если нет очевидной пользы", – считает Юлия Зотова.
Просить или требовать в этом вопросе неуместно, считает эксперт.
"Лучше узнавать, спрашивать, предлагать обязанности, которые будут компенсированы повышением зарплаты. Мы зарплату зарабатываем, и просить ее у директора как у барина – немного странно. Самая лучшая формулировка – аргументация того вклада, который вы вносите в работу предприятия, разговор не о повышении зарплаты, а об адекватном возмещении усилий, которые вы предпринимаете на работе. Тем более, если это соответствует реальности и аргументировано", – считает Юлия Зотова.
Рубли
8 февраля, 05:26
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