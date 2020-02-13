Определен срок полета российского корабля "Орел" с экипажем на МКС

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Первый пилотируемый полет разрабатываемого в Первый пилотируемый полет разрабатываемого в России нового пилотируемого космического корабля "Орел" к Международной космической станции предлагается провести в сентябре 2025 года, говорится в материалах разработчика корабля — Ракетно-космической корпорации "Энергия", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В госкорпорации не стали комментировать эту информацию, направив к производителю корабля. В Ракетно-космической корпорации "Энергия" на запрос не ответили.

В материалах также говорится, что первый полет корабля к МКС в беспилотном режиме планируется на сентябрь 2024 года. В сентябре 2023-го состоится первый беспилотный полет корабля на орбиту. Ранее полет планировался на август-сентябрь 2023 года.

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее он назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год. Однако затем планы поменялись.

Сейчас первый испытательный запуск корабля "Орел" сдвинут на 2023 год на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025-м — пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году — первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на поверхность спутника Земли.

Как сообщалось, РКК "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй — полноценным многоразовым кораблем (десять полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.