Игра в жизнь: воспитанники детдомов учатся по новой программе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Свердловской области внедрили новую методику подготовки воспитанников детских домов к самостоятельной жизни. Ее аналогов нет в России.

Историей ее разработки поделился руководитель проекта "Город добрых людей", детско-юношеский психотерапевт Дмитрий Винокуров.

Когда мы начинали работать с сиротами, то поняли, что детям нужно не только праздники проводить, а учить их делать что-то конкретное. Сразу встал вопрос, как же определить, кого и чему учить? Изучив литературу, мы поняли, что ни одной такой методики нет. Тогда мы придумали ее сами", ‒ рассказал Винокуров.

Команда проекта "Город добрых людей" разработала опросник, с помощью которого можно выявить, какими навыками ребенок уже владеет хорошо, какими не очень, а какими не владеет вообще.

В детский дом может попасть не только маленький ребенок, но и подросток. Например, он не умеет готовить, может не знать, что такое банковская карта, не уметь распределять финансы и так далее. А через два года ему выпускаться и жить самостоятельно.

С помощью специального опросника воспитатель определяет уровень владения навыками ребенка и понимание, чему его можно и нужно научить. В итоге появляется карта умений. Она индивидуальна для каждого воспитанника. На ее основе разрабатывается маршрут освоения навыков для конкретного ребенка.

Игра в жизнь

"Освоение навыков идет только через проживание опыта. Поэтому в работе с детьми мы часто применяем специально разработанные игры, которые моделируют жизненные ситуации", ‒ рассказал Винокуров.

Детей объединяют в команды и предлагают различные сценарии. Они совещаются и принимают решение, как повести себя в той или иной ситуации.

Это могут быть задачи на самые разные темы. Например, проходя мимо магазина, ребенок видит, как у грузчиков падает одна коробка, и они не замечают этого. Подходит ближе – она наполнена шоколадом! Как поступить?

"Взять себе? Никто не увидит. Может, взять хотя бы пару шоколадок…" ‒ ведущие игры (воспитатели или кураторы проекта) специально провоцируют ребенка. А дети ищут решение. Обсуждается, является ли это действие правонарушением, если да, что об этом говорится в законодательстве. Таким образом, формируется правовая культура, ответственность за собственные решения.

Задания могут затрагивать сразу несколько тем, например поведение в малых группах.

Как вести себя в ситуации конфликта со сверстниками или взрослыми? Мы разбираем ситуации, взятые из жизни подростков", ‒ делится руководитель проекта.

Ряд заданий адаптируется к конкретной ситуации конкретного детского дома. Если есть какая-то проблема, то ее разбор в завуалированной форме можно включить в качестве задания в игру. Тогда вся группа подростков будет обсуждать конфликт на тренинге в теории, а на самом деле искать решение для своей реальной проблемы.

Сам себе повар

Изменился и подход к кулинарным занятиям в рамках новой методики.

Дети сами придумывают накануне, какой обед или ужин они хотят устроить. Сначала сами разрабатывают меню. Затем составляют смету покупки, под которую получают деньги. Сами идут в магазины за необходимыми продуктами, учатся выбирать их по принципу "цена ‒ качество", изучать состав, следить за сроком годности и т.д. Покупки приносят в холодильник, размещают по правилам товарного соседства.

На следующий день дети приступают к приготовлению под руководством воспитателя или тренера. Потом ученики уже самостоятельно готовят блюда и даже устраивают праздник для своих друзей, приглашая младших и старших к общему столу.

© Фото предоставлено общественной организацией "Город добрых людей" Обучающий семинар-тренинг для специалистов детских домов, реабилитационных центров для детей и социально – ориентированных НКО © Фото предоставлено общественной организацией "Город добрых людей" Обучающий семинар-тренинг для специалистов детских домов, реабилитационных центров для детей и социально – ориентированных НКО

Другой вариант кулинарного мастер-класса: приготовить еду из того, что есть в холодильнике. В нем лежат некоторые продукты, как это бывает в обычной семье. Или задача другая: "Есть 300 рублей, нужно накормить трех человек".

Моделируются ситуации, с которыми наши дети столкнутся, когда будут жить самостоятельно, в общежитии", ‒ делится куратор проекта "Город добрых людей".

"В обычных кружках "Хозяюшка" занятия строятся иначе. По расписанию значится "Готовим кашу", "Готовим борщ". Дети приходят в назначенное время, на столе стоят продукты, выданные кухней. Юные поварята не знают, где это продается, сколько стоит, как может выглядеть в магазине. Они просто готовят из того, что дали. Это тоже хорошо, но не очень естественно. Поэтому мы рассказываем сотрудникам социально-реабилитационных центров, как кулинарные занятия можно сделать полезнее, интереснее и более приближенно к реальной жизни, которая ждет воспитанников за пределами госучреждения", ‒ прокомментировал Дмитрий Винокуров.

Ресурсы в городской среде

Как узнать, где в моем городе можно бесплатно заняться спортом, танцами? Где провести культурно время, пройти курсы или найти клуб по интересам? Эти и другие темы воспитанники детских домов осваивают на тренингах под общим названием "Как найти ресурсы в городской среде".

Под руководством кураторов подростки разрабатывают собственные проекты и маршруты своих "экспедиций".

Оказалось, что группа ребят увлекается футболом. Но никто из них ни разу не был на настоящем футбольном матче. Тогда благодаря проекту дети сами организовали поездку из Нижнего Тагила в Екатеринбург на футбольную арену. Самостоятельно бронировали и покупали билеты на матч, впервые в жизни поехали на вокзал и покупали билеты на электричку, готовили еду с собой в дорогу. А по приезде представили презентацию для друзей о своем путешествии", ‒ поделился случаем из практики куратор проекта.

Около 100 воспитанников таким образом съездили в разные города, на экскурсии в музеи и мастерские небольшими группами с воспитателем.

"Дети гордились и были счастливы, что увидели новые места и сами организовали интересные поездки", ‒ добавил руководитель "Города добрых людей".

Город добрых людей

За последние полгода команда проекта провела 10 семинаров, на которых обучила 300 сотрудников детдомов области работе по уникальной методике. Затем теоретически подготовленные воспитатели уже на практике применяли знания в работе со своими воспитанниками под руководством тренеров.

© Фото предоставлено общественной организацией "Город добрых людей" Наборы учебных плакатов для проведения занятий по морскому делу © Фото предоставлено общественной организацией "Город добрых людей" Наборы учебных плакатов для проведения занятий по морскому делу