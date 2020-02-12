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Москва планирует снизить количество вредных веществ в воздухе на 30%
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РИА Новости

Москва планирует снизить количество вредных веществ в воздухе на 30%

13:59 12.02.2020 (обновлено: 15:04 13.02.2020)
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© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Власти Москвы планируют до 2030 года снизить количество вредных веществ в атмосферном воздухе на 30%, сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"У нас еще есть резервы, мы четко понимаем, что нам делать и в своих целях до 2030 года мы ставим снижение количества вредных веществ в атмосферном воздухе на 30%, сейчас нам удалось достичь динамики, практически снизить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, на 22% за 10 лет", - сообщил Кульбачевский.
Руководитель отметил, что количество разовых превышений загрязнения воздуха было в разы больше, сейчас их просто нет или фиксируются по порогам запахов, по сероводороду в некоторых районах, при неблагоприятных метеоусловиях.
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"Неблагоприятные метеоусловия длятся в нашем регионе около 60 дней - когда плохое рассеивание, практически безветренная погода, вредные вещества накапливаются в нижних слоях атмосферы, в остальные дни никаких превышений по вредных веществам в последние годы не фиксировались", - пояснил руководитель департамента.
По его словам, если говорит о плохом запахе, то это встречается на востоке, юго-востоке столицы, так как эти районы граничат с Московской областью и полигоном Кучино.
"Но есть ещё ряд объектов, которые в период неблагоприятных условий поставляют в город неблагоприятные запахи", - добавил Кульбачевский.
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Антон КульбачевскийМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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