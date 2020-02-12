Москва планирует снизить количество вредных веществ в воздухе на 30%

"У нас еще есть резервы, мы четко понимаем, что нам делать и в своих целях до 2030 года мы ставим снижение количества вредных веществ в атмосферном воздухе на 30%, сейчас нам удалось достичь динамики, практически снизить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, на 22% за 10 лет", - сообщил Кульбачевский.