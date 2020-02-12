Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. опубликовало видео, на котором показано движение колонны турецкой военной техники в сирийской провинции Минобороны России опубликовало видео, на котором показано движение колонны турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб

Ролик снят с беспилотника. На кадрах видно, как более десятка боевых машин движутся вдоль дороги.

В Минобороны заявили, что обстановку в провинции усугубляют оружие и боеприпасы для боевиков, которые завозят через турецко-сирийскую границу, а также колонны турецкой бронетехники и войск.

Обвинения Турции

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Глава государства также пригрозил атаковать сирийские правительственные войска даже вне зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.

В Кремле подчеркнули, что целью сирийской армии является нейтрализация террористов, а не гражданских лиц. В российском МИД также опровергли заявление Эрдогана об ударах по мирным жителям. По словам директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Владимира Тарабрина, Москва и Дамаск бьют исключительно по террористическим формированиям, которые "с оружием в руках воюют против законных властей". В ведомстве подчеркнули, что ситуация обострилась из-за невыполнения Анкарой предыдущих договоренностей.

В Минобороны, в свою очередь, отметили, что слова турецкого лидера не соответствуют действительности. В ведомстве добавили, что операции российского Центра примирения враждующих сторон в зоне деэскалации в Идлибе осуществляются исключительно на основе сочинских соглашений.

Ирана и В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Нур-Султане представителями России Турции , в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.