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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T21:38+0300
https://ria.ru/20200212/1564627685.html
Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564627039_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_8e912c151b89a9590bcb374b40017b63.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники

21:25 12.02.2020 (обновлено: 21:38 12.02.2020)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, на котором показано движение колонны турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб.
Ролик снят с беспилотника. На кадрах видно, как более десятка боевых машин движутся вдоль дороги.
В Минобороны заявили, что обстановку в провинции усугубляют оружие и боеприпасы для боевиков, которые завозят через турецко-сирийскую границу, а также колонны турецкой бронетехники и войск.

Обвинения Турции

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Глава государства также пригрозил атаковать сирийские правительственные войска даже вне зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.
В Кремле подчеркнули, что целью сирийской армии является нейтрализация террористов, а не гражданских лиц. В российском МИД также опровергли заявление Эрдогана об ударах по мирным жителям. По словам директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Владимира Тарабрина, Москва и Дамаск бьют исключительно по террористическим формированиям, которые "с оружием в руках воюют против законных властей". В ведомстве подчеркнули, что ситуация обострилась из-за невыполнения Анкарой предыдущих договоренностей.
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В Минобороны, в свою очередь, отметили, что слова турецкого лидера не соответствуют действительности. В ведомстве добавили, что операции российского Центра примирения враждующих сторон в зоне деэскалации в Идлибе осуществляются исключительно на основе сочинских соглашений.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Нур-Султане представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
87005927
Обсудить 11
Война в СирииВладимир ТарабринИдлиб (мухафаза)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Хорошая мишень движется, нужно было отработать их.
12 февраля, 21:43
zzelip999
1600001
Сначала нож в спину потом помидоры потом поставка с400 и т.д. Может я что-то не понимаю?
12 февраля, 21:37
mmoped74nygan
701005
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