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В Мурманской области потушили пожар на шахте
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РИА Новости

В Мурманской области потушили пожар на шахте

20:59 12.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар на шахте в Кировске Мурманской области удалось ликвидировать, горноспасатели идут пропавшего рабочего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Вечером в среду источник в экстренных службах региона сказал агентству, что из шахты Кировского рудника АО "Апатит" эвакуировали 383 человека из-за пожара, ведутся поиски одного горнорабочего.
"Объявлена ликвидация пожара, площадь уточняется", - сказал собеседник агентства, отметив, что пожар произошел на глубине 250 метров.
По его словам, горноспасатели приступили к поиску пропавшего шахтера.
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