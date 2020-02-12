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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T19:56+0300
https://ria.ru/20200212/1564625712.html
И.о. губернатора Идлиба заявил о контроле над большей частью провинции
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РИА Новости

И.о. губернатора Идлиба заявил о контроле над большей частью провинции

19:56 12.02.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
ХАМА, 12 фев - РИА Новости. Правительство Сирии на сегодняшний день контролирует больше половины сирийской провинции Идлиб, заявил исполняющий обязанности губернатора Фади Садун.
"На сегодня правительство контролирует больше половины провинции", - заявил Садун журналистам. Сам назначенный Дамаском и.о. губернатора находится в столице соседней провинции Хама, так как город Идлиб остаётся под контролем боевиков.
По его данным, на неподконтрольной правительству территории Идлиба живет около 1,3 миллиона человек, там же находится около 70 тысяч боевиков - 40 тысяч иностранного происхождения и 30 тысяч сирийцев.
"Турецкие спецслужбы работают над тем, чтобы между боевиками разного происхождения не было противоречий и чтобы он действовали сообща", - добавил Садун.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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