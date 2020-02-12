И.о. губернатора Идлиба заявил о контроле над большей частью провинции

По его данным, на неподконтрольной правительству территории Идлиба живет около 1,3 миллиона человек, там же находится около 70 тысяч боевиков - 40 тысяч иностранного происхождения и 30 тысяч сирийцев.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.