В ЕР утвердили состав оргкомитета по сохранению исторической памяти

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президиум генсовета "Единой России" утвердил состав оргкомитета по сохранению исторической памяти "Наша Победа", его сопредседателями стали секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и председатель общественного совета партпроекта ЕР "Историческая память" Сергей Нарышкин, передает корреспондент РИА Новости.
Постоянный оргкомитет ЕР "Наша Победа" был создан для синхронизации уже существующих проектов партии, направленных на заботу о ветеранах и противодействие фальсификации истории.
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"Сопредседателями оргкомитета предлагается избрать Андрея Турчака и Сергея Нарышкина", - сказал замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн на заседании президиума генсовета ЕР в среду.
Он добавил, что первое заседание оргкомитета пройдет 18 февраля на площадке партии.
Президиум генсовета партии единогласно проголосовал за утверждение положения об оргкомитете и его состава.