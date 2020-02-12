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Калининградская область
2020-02-12T18:59+0300
https://ria.ru/20200212/1564623611.html
В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов
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РИА Новости

В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов

18:59 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Панов / Перейти в фотобанкСистемы видеонаблюдения
Системы видеонаблюдения
© РИА Новости / Алексей Панов
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 12 фев - РИА Новости. Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, считает, что видеозапись не только законна, но и необходима.
Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема. В обращении девушка указала, что видеосъемка нарушает ее права, и просила убрать камеры. Она отметила, что о съемке ее никто не предупреждал. Следственное управление СК по Калининградской области начало доследственную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.
"Эти съемки не носят личный характер, на них практически исключено изображение пациента, идентифицировать его невозможно. Видно рабочее место врача. Информация вся закрытая, расширить объем получаемой информацию не представляется возможным технически. Затемнение позиции пациента проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры, изменить это дистанционно невозможно", - сказал журналистам Седнев.
Как рассказал главврач, видеонаблюдение рабочих мест кабинетов ультразвуковой диагностики проводится для контроля качества помощи, контроля имущества в кабинете, а также в целях антитеррористической безопасности.
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"У нас есть обязательства о необходимости ведения видеомониторинга во всех помещениях лечебного учреждения. В учреждении накоплен опыт отзывов пациентов о якобы негативном общении с врачами, также нарушении доступности оказания медпомощи - "альтернативные" очереди, нарушение очередности приема. С момента установления камер жалобы практически прекратились", - добавил Седнев.
По словам главврача, доступ к данным видеомониторинга есть у него, частично у руководителей подразделений консультации и частично у системного администратора. Седнев отметил, что в разрешении на обработку персональных данных, которое подписывают пациенты, есть предупреждение, что проводится аудио- и видеосъемка, таблички об этом размещены и на стенах в консультации.
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