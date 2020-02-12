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РИА Наука
2020-02-12T22:01+0300
https://ria.ru/20200212/1564623380.html
В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
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РИА Новости

В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека

22:01 12.02.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson, РИА Новости / Владимир БогатыревДенисовский человек
Денисовский человек
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson, РИА Новости / Владимир Богатырев
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили в геноме жителей Западной Африки признаки скрещивания с "призрачным" человеком — неизвестным архаичным видом людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Исследования последних лет показали, что люди в древности скрещивались с представителями близкородственных видов: неандертальцами и денисовцами. В геномах жителей Евразии присутствует заметная доля генов неандертальцев, у жителей Австралии и Океании — денисовцев.
Считалось, что смешение происходило после того, как люди вышли из Африки, поэтому геномы коренных обитателей этого континента не содержат генов других видов. Результаты нового исследования показывают, что хотя современные западноафриканцы не имеют неандертальских или денисовских предков, в их прошлом, вероятно, было смешение с неизвестным архаичным видом, который авторы назвали "призрачным" человеком.
Американские генетики Арун Дурвасула (Arun Durvasula) и Шрирам Шанкарараман (Sriram Sankararaman) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили 405 геномов западноафриканцев, а также сравнили их с неандертальским и денисовским геномами.
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Ученые обнаружили в генах современных африканцев отличия, которые лучше всего объясняются интрогрессией (включением) генов неизвестного гоминина, чьи предки, возможно, откололись от семейного древа Homoеще до неандертальцев. Это мог быть представитель Homo erectus или еще неизвестный подвид Homo sapiens.
Архаичная геномная интрогрессия имеет место, когда в прошлом представители двух генетических групп спаривались, а получившиеся в результате гибридные особи затем размножались, скрещиваясь с представителями одной из родительских популяций.
Авторы отмечают, что пока трудно сказать, когда произошла эта интрогрессия — возможно, относительно недавно, а возможно, она затрагивает множество поколений древнего человека. Ученые предполагают, что между анатомически современными людьми и различными популяциями архаичных гомининов могли быть сложные и длительные взаимоотношения.
Из-за редких находок останков древних людей в Западной Африке и крайне плохой их сохранности пока не удается извлечь из них ДНК, и остается довольствоваться компьютерным моделированием. Но и оно, как показывают результаты данного исследования, позволяет обнаружить вклад какого-то неизвестного вида людей в геном современных африканцев, чья генетическая изменчивость пока изучена очень плохо.
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