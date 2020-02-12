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Приложение РИА.Lab стало лауреатом премии "Золотое приложение"
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РИА Новости

Приложение РИА.Lab стало лауреатом премии "Золотое приложение"

18:30 12.02.2020 (обновлено: 18:50 12.02.2020)
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© РИА НовостиПриложение РИА.Lab стало лауреатом премии "Золотое приложение"
Приложение РИА.Lab стало лауреатом премии Золотое приложение
© РИА Новости
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Приложение РИА.Lab стало лауреатом премии "Золотое приложение" в категории "СМИ". Церемония награждения победителей старейшего конкурса Рунета статуэтками Золотого Кибермастера состоялась в среду в столичном клубе Deworkacy.
РИА.Lab заняла в своей номинации второе место. Другими лауреатами в категории "СМИ" стали "Первое новостное СМИ на основе нейронной сети "BAZA"" и приложение Сибирского государственного медицинского университета "Абитуриент", занявшие первое и третье места соответственно.
РИА.Lab – платформа иммерсивной журналистики, которая рассказывает истории по-новому. Благодаря технологиям дополненной реальности (Augmented Reality) и виртуальной реальности (Virtual Reality) из наблюдателя пользователь становится активным участником событий, управляет развитием истории, участвует в создании сюжета.
В приложении доступны такие VR-проекты, как "Валерка встречает Гагарина", "Лунная станция", "Музей исчезнувших картин", а также крупные AR-истории и реконструкции: "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Как это устроено. Атомный ледокол "Арктика", "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" и другие. Всего в приложении опубликовано 15 проектов.
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12:28
РИА Новости 17-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях
Для просмотра историй в виртуальной реальности рекомендуется использовать VR-очки. Достаточно самого простого картонного или пластикового cardboard, чтобы сделать опыт более полноценным и захватывающим. Также доступен режим 360.
"РИА.Lab – это не аттракцион, это попытка заглянуть в будущее, даже в чем-то предвосхитить его. Предвосхитить тот момент, когда устройства для восприятия дополненной реальности станут по-настоящему массовыми и потребность в контенте такого рода многократно возрастет. Мы рады, что наш опыт был признан профессиональным сообществом", – подчеркнула заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Приложение РИА.Lab доступно для скачивания в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0.
В 2019 году журналистские проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
Руководитель группы Новости Москвы общественно-политической редакции Дарья Еременко и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году
31 января, 14:26
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости
Премия "Золотое приложение" - ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета, одна из крупнейших и наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки. Организатор - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
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