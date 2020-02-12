В Волгоградской области поймали банду вымогателей

ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСБ задержали пятерых жителей Сотрудники полиции и УФСБ задержали пятерых жителей Волгоградской области , которые под угрозой насилия и оружия вымогали деньги, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по региону.

По данным ведомства, пятеро мужчин из Волгограда и Калача-на-Дону занимались вымогательством денег у местных жителей, угрожая насилием и предметами, похожими на оружие, некоторых избивали. По информации полиции, у одной из жертв они отобрали машину якобы в счет долга, у двух других требовали 100 тысяч рублей.

"В результате проведения масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ и при силовой поддержке бойцов спецподразделений ФСБ и Росгвардии задержали подозреваемых в совершении серии преступлений", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "вымогательство" и "грабеж". Полиция разыскивает пострадавших от их действий.