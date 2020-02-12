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В Волгоградской области поймали банду вымогателей
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РИА Новости

В Волгоградской области поймали банду вымогателей

17:22 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание подозреваемого
Задержание подозреваемого
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСБ задержали пятерых жителей Волгоградской области, которые под угрозой насилия и оружия вымогали деньги, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным ведомства, пятеро мужчин из Волгограда и Калача-на-Дону занимались вымогательством денег у местных жителей, угрожая насилием и предметами, похожими на оружие, некоторых избивали. По информации полиции, у одной из жертв они отобрали машину якобы в счет долга, у двух других требовали 100 тысяч рублей.
"В результате проведения масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ и при силовой поддержке бойцов спецподразделений ФСБ и Росгвардии задержали подозреваемых в совершении серии преступлений", - говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "вымогательство" и "грабеж". Полиция разыскивает пострадавших от их действий.
По данным ГУМВД, в ходе обыска дома у подозреваемых изъяли травматический пистолет с патронами, автомат АКСУ для стрельбы светозвуковыми патронами, холодное оружие, фальшивые автономера и черновую документацию.
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