Пресс-конференция о конкурсе народных видеороликов "Я горжусь"

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26 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная общенациональной акции-конкурсу народных видеороликов "Я горжусь", приуроченная к 75-летию Великой Победы.