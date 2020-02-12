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Пресс-конференция о конкурсе народных видеороликов "Я горжусь"
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РИА Новости

Пресс-конференция о конкурсе народных видеороликов "Я горжусь"

17:16 12.02.2020 (обновлено: 17:59 12.02.2020)
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26 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная общенациональной акции-конкурсу народных видеороликов "Я горжусь", приуроченная к 75-летию Великой Победы.
К участию приглашены:
- продюсер, кинорежиссер, актер Федор БОНДАРЧУК;
- заместитель генерального директора ВГТРК Андрей КОНДРАШОВ;
- главный редактор телеканала "История" Алексей ДЕНИСОВ;
- главный редактор телеканала "Моя планета" Николай ТАБАШНИКОВ;
- продюсер Сергей КОШЛЯКОВ;
- члены жюри.

Телеканал "История" совместно с "Цифровым телевидением ВГТРК" объявляют о старте общенациональной акции, посвященной подвигам наших родных и близких в Великой Отечественной войне. С 24 февраля начнет работу сайт ягоржусь.рф. Любой гражданин России старше 12 лет сможет выложить свой видеоролик о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. В основе должна быть семейная история. Она может быть посвящена не только героям фронта, но и тем, кто работал в тылу или пережил войну в детстве. Участники конкурса могут использовать фронтовые фотографии близких, семейные реликвии и воспоминания родственников. Может быть показано одно из мест, где воевал их предок, где он совершил свой подвиг или погиб. Лучшие работы будут отбираться ежемесячно и демонстрироваться в эфире телеканала "История".
В рамках мероприятия будут показаны первые ролики участников, а также состоится презентация специально разработанного логотипа. Подведение итогов конкурса – 2 сентября 2020 года, в день 75-летия окончания Второй мировой войны. Акция будет продолжена.

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