Пресс-конференция о конкурсе народных видеороликов "Я горжусь"

К участию приглашены:
- продюсер, кинорежиссер, актер Федор БОНДАРЧУК;
- заместитель генерального директора ВГТРК Андрей КОНДРАШОВ;
- главный редактор телеканала "История" Алексей ДЕНИСОВ;
- главный редактор телеканала "Моя планета" Николай ТАБАШНИКОВ;
- продюсер Сергей КОШЛЯКОВ;
- члены жюри.
Телеканал "История" совместно с "Цифровым телевидением ВГТРК" объявляют о старте общенациональной акции, посвященной подвигам наших родных и близких в Великой Отечественной войне. С 24 февраля начнет работу сайт ягоржусь.рф. Любой гражданин России старше 12 лет сможет выложить свой видеоролик о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. В основе должна быть семейная история. Она может быть посвящена не только героям фронта, но и тем, кто работал в тылу или пережил войну в детстве. Участники конкурса могут использовать фронтовые фотографии близких, семейные реликвии и воспоминания родственников. Может быть показано одно из мест, где воевал их предок, где он совершил свой подвиг или погиб. Лучшие работы будут отбираться ежемесячно и демонстрироваться в эфире телеканала "История".
В рамках мероприятия будут показаны первые ролики участников, а также состоится презентация специально разработанного логотипа. Подведение итогов конкурса – 2 сентября 2020 года, в день 75-летия окончания Второй мировой войны. Акция будет продолжена.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- продюсер, кинорежиссер, актер Федор БОНДАРЧУК;
- заместитель генерального директора ВГТРК Андрей КОНДРАШОВ;
- главный редактор телеканала "История" Алексей ДЕНИСОВ;
- главный редактор телеканала "Моя планета" Николай ТАБАШНИКОВ;
- продюсер Сергей КОШЛЯКОВ;
- члены жюри.
Телеканал "История" совместно с "Цифровым телевидением ВГТРК" объявляют о старте общенациональной акции, посвященной подвигам наших родных и близких в Великой Отечественной войне. С 24 февраля начнет работу сайт ягоржусь.рф. Любой гражданин России старше 12 лет сможет выложить свой видеоролик о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. В основе должна быть семейная история. Она может быть посвящена не только героям фронта, но и тем, кто работал в тылу или пережил войну в детстве. Участники конкурса могут использовать фронтовые фотографии близких, семейные реликвии и воспоминания родственников. Может быть показано одно из мест, где воевал их предок, где он совершил свой подвиг или погиб. Лучшие работы будут отбираться ежемесячно и демонстрироваться в эфире телеканала "История".
В рамках мероприятия будут показаны первые ролики участников, а также состоится презентация специально разработанного логотипа. Подведение итогов конкурса – 2 сентября 2020 года, в день 75-летия окончания Второй мировой войны. Акция будет продолжена.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/