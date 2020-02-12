Евродепутаты считают, что бюджет ЕС должен соответствовать "амбициям"

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Депутаты Европарламента в ходе дебатов на пленарной сессии в Страсбурге высказались за формирование такого долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, который будет соответствовать "амбициозным" планам Евросоюза

Как ожидается, долгосрочный бюджет ЕС будет обсуждаться 20 февраля на внеочередной встрече глав государств и правительств Евросоюза, чтобы попытаться достичь соглашения о параметрах долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Действующий бюджет ЕС рассчитан до 31 декабря 2020 года. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет затрудняется из-за разногласий стран-членов ЕС по приоритетам союза.

"Долгосрочный бюджет должен соответствовать амбициозным новым планам Европейского союза, а также гарантировать продолжение действующих проектов", - сказал на пресс-конференции глава ЕП Давид Сассоли

Как говорится в распространенном в среду заявлении ЕП по итогам обсуждения в Страсбурге, депутаты в ходе дискуссии отметили, что если новые многочисленные и дорогие проекты будут внедряться при ограниченном бюджете, неминуемо будут сокращаться текущие программы, что неприемлемо.