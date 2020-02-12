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Евродепутаты считают, что бюджет ЕС должен соответствовать "амбициям"
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РИА Новости

Евродепутаты считают, что бюджет ЕС должен соответствовать "амбициям"

16:23 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
Европарламент
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европарламент. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Европарламента в ходе дебатов на пленарной сессии в Страсбурге высказались за формирование такого долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, который будет соответствовать "амбициозным" планам Евросоюза.
Как ожидается, долгосрочный бюджет ЕС будет обсуждаться 20 февраля на внеочередной встрече глав государств и правительств Евросоюза, чтобы попытаться достичь соглашения о параметрах долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Действующий бюджет ЕС рассчитан до 31 декабря 2020 года. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет затрудняется из-за разногласий стран-членов ЕС по приоритетам союза.
"Долгосрочный бюджет должен соответствовать амбициозным новым планам Европейского союза, а также гарантировать продолжение действующих проектов", - сказал на пресс-конференции глава ЕП Давид Сассоли.
Как говорится в распространенном в среду заявлении ЕП по итогам обсуждения в Страсбурге, депутаты в ходе дискуссии отметили, что если новые многочисленные и дорогие проекты будут внедряться при ограниченном бюджете, неминуемо будут сокращаться текущие программы, что неприемлемо.
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"Для достижения общих амбициозных целей, таких как борьба с изменением климата, цифровизация и "Зеленый пакт", поддержка регионов, молодежи, фермеров, - для достижения всех этих задач требуется достаточное финансирование... Европарламент поддержит долгосрочный бюджет только в случае, если он будет соответствовать амбициозным планам Европейского союза", - подчеркнули европарламентарии.
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Давид СассолиЕвропарламентЕвросоюзВ мире
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