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Гончарук назвал условия эвакуации украинцев из Китая
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РИА Новости

Гончарук назвал условия эвакуации украинцев из Китая

16:18 12.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев из Китая в связи с распространением нового типа коронавируса эвакуируют после того, как будет 100% уверенность, что инфекция не распространится по территории Украины.
Ранее на сайте посольства Украины в Китае сообщалось, что спецборт с гражданами Украины, которые решили эвакуироваться из Китая в связи со вспышкой коронавируса, будет отправлен в Киев во вторник. Позже посольство исправило сообщение, убрав из него дату эвакуации.
"То, что эвакуация срывается - не знаю, откуда у вас эта информация. Мы продолжаем искать возможность ее провести так, чтобы не искать дополнительных рисков для населения. Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не несет рисков распространения этой инфекции на территории Украины, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней", - сказал Гончарук на брифинге.
По его словам, самолет готов, определены места, куда потенциально можно эвакуировать людей, готовится схема их размещения.
Гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский ранее заявил, что власти разрабатывают план эвакуации 60 своих граждан из Китая из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавирусаАлексей ГончарукМинздрав УкраиныКоронавирусыВОЗКитайУкраинаВ мире
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