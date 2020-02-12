Гончарук назвал условия эвакуации украинцев из Китая

"То, что эвакуация срывается - не знаю, откуда у вас эта информация. Мы продолжаем искать возможность ее провести так, чтобы не искать дополнительных рисков для населения. Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не несет рисков распространения этой инфекции на территории Украины, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней", - сказал Гончарук на брифинге.