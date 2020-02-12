В посольстве ответили на возможный запрет вещания на русском в Латвии

РИГА, 12 фев – РИА Новости. Посольство России в Латвии считает "теорией абсурда" предложение президента Латвии Эгилса Левитса сократить долю вещания телеканалов на русском языке в республике на законодательном уровне.
Ранее Левитс предложил депутатам пересмотреть закон об электронных СМИ, введя языковые пропорции. Он считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС, а 20% на других языках, включая русский. По мнению президента, должны быть установлены требования для поставщиков услуг кабельного телевидения, а также для электронных СМИ, которые ретранслируют телепрограммы. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что ограничение вещания русскоязычных телеканалов в Латвии нарушает свободу слова, СЖР обратит на этот инцидент внимание международных правозащитных организаций.
"Теория абсурда - это когда в Латвии значительную часть населения, не спрашивая их мнения, хотят принудительно, то есть на законодательном уровне, лишить телепрограмм на родном для них русском языке ради якобы укрепления в стране демократии и плюрализма мнений. Доисторическое мышление не в состоянии понять, что в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
В Латвии проживают 2 миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными. Русский имеет статус иностранного в республике.