В посольстве ответили на возможный запрет вещания на русском в Латвии

"Теория абсурда - это когда в Латвии значительную часть населения, не спрашивая их мнения, хотят принудительно, то есть на законодательном уровне, лишить телепрограмм на родном для них русском языке ради якобы укрепления в стране демократии и плюрализма мнений. Доисторическое мышление не в состоянии понять, что в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны", - говорится в сообщении посольства в Facebook .