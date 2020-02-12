Белоусов: систему контроля за нацпроектами надо запустить к 31 июля

"Сразу хочу подчеркнуть, никакого дополнительного внесения руками никакой информации в эту информационно-аналитическую систему быть не должно, вся информация должна собираться снизу. Источники информации - это, прежде всего, это электронный бюджет, это данные казначейства, чуть позже, наверное, ФНС, они видят реальные платежи, и, безусловно, информация министерств и ведомств", - заявил он в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.