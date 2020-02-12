Белоусов: систему контроля за нацпроектами надо запустить к 31 июля

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Первая версия информационно-аналитической системы для контроля за нацпроектами должна быть запущена к 31 июля, заявил в среду первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Сразу хочу подчеркнуть, никакого дополнительного внесения руками никакой информации в эту информационно-аналитическую систему быть не должно, вся информация должна собираться снизу. Источники информации - это, прежде всего, это электронный бюджет, это данные казначейства, чуть позже, наверное, ФНС, они видят реальные платежи, и, безусловно, информация министерств и ведомств", - заявил он в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
При этом Белоусов добавил, что есть договоренность, что "такая информационная система будет развернута в рамках, скажем так, первого этапа, но уже как рабочая версия к 31 июля, то есть к лету, соответственно, до 15 марта определим функциональные требования и интерфейсы, до 15 апреля - технические требования".