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В России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов
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РИА Новости

В России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов

14:14 12.02.2020 (обновлено: 15:33 12.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В России создадут информационно-аналитическую систему мониторинга выполнения национальных проектов, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами — руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 6 февраля 2020
Михаил Мишустин
Он добавил, что система будет объединять данные практически всех ведомств.
По словам премьера, это позволит оценивать риски, предупреждать о возможных отклонениях в целевых показателях.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
14:22
Работа по нацпроектам начинается не с чистого листа, заявил Мишустин
Все это нужно для того, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты работы правительства по нацпроектам, добавил премьер.
Также Мишустин потребовал разобраться, почему в 2019 году не израсходовали выделенные на нацпроекты 148 миллиардов рублей.
Национальные проекты

Национальные проекты — программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям:

"Человеческий капитал" — развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура;

"Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология;

"Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.

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Он напомнил, что "прошлый год с точки зрения исполнения национальных проектов был особенным, это был фактически старт практической работы, механизмы исполнения нацпроектов только еще отлаживались. Поэтому на законодательном уровне было принято решение о возможности переноса неиспользованных средств с прошлого года".
При этом Мишустин подчеркнул, что такой перенос был сделан в качестве исключения, "в этом году такого быть не должно".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Мишустин назвал недопустимым затягивания сроков по нацпроектам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
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