В России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов

Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам

Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В России создадут информационно-аналитическую систему мониторинга выполнения национальных проектов, сообщил премьер В России создадут информационно-аналитическую систему мониторинга выполнения национальных проектов, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами — руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн". Михаил Мишустин

Он добавил, что система будет объединять данные практически всех ведомств.

По словам премьера, это позволит оценивать риски, предупреждать о возможных отклонениях в целевых показателях.

Все это нужно для того, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты работы правительства по нацпроектам, добавил премьер.

Также Мишустин потребовал разобраться, почему в 2019 году не израсходовали выделенные на нацпроекты 148 миллиардов рублей.

Национальные проекты Национальные проекты — программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям: "Человеческий капитал" — развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура; "Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология; "Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы. Читать далее

Он напомнил, что "прошлый год с точки зрения исполнения национальных проектов был особенным, это был фактически старт практической работы, механизмы исполнения нацпроектов только еще отлаживались. Поэтому на законодательном уровне было принято решение о возможности переноса неиспользованных средств с прошлого года".