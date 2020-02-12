В России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В России создадут информационно-аналитическую систему мониторинга выполнения национальных проектов, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами — руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн".
Он добавил, что система будет объединять данные практически всех ведомств.
По словам премьера, это позволит оценивать риски, предупреждать о возможных отклонениях в целевых показателях.
Все это нужно для того, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты работы правительства по нацпроектам, добавил премьер.
Также Мишустин потребовал разобраться, почему в 2019 году не израсходовали выделенные на нацпроекты 148 миллиардов рублей.
Национальные проекты
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Национальные проекты — программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям:
"Человеческий капитал" — развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура;
"Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология;
"Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.
Он напомнил, что "прошлый год с точки зрения исполнения национальных проектов был особенным, это был фактически старт практической работы, механизмы исполнения нацпроектов только еще отлаживались. Поэтому на законодательном уровне было принято решение о возможности переноса неиспользованных средств с прошлого года".
При этом Мишустин подчеркнул, что такой перенос был сделан в качестве исключения, "в этом году такого быть не должно".