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Камчатский край
Камчатский край
2020-02-12T11:40+0300
https://ria.ru/20200212/1564584528.html
Губернатор Камчатки заявил об открытии рыбного рынка в 2020 году
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РИА Новости

Губернатор Камчатки заявил об открытии рыбного рынка в 2020 году

11:40 12.02.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского краяГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев - РИА Новости. Первый специализированный рыбный рынок в Петропавловске-Камчатском откроется уже летом этого года, также решается вопрос об аналогичном рынке в городе Елизово, говорится в сообщении пресс-службы правительства Камчатского края.
"Более двадцати лет обсуждался вопрос создания рыбного рынка, где люди могли бы покупать свежую продукцию по приемлемым ценам. Соответствующее решение принято. Первая торговая точка появится уже в марте. Она будет располагаться в здании бывшего магазина "Мелодия" на улице Садовой в Петропавловске. Вторая торговая точка будет организована в микрорайоне Сероглазка. Рыбный рынок планируется создать на 9-м километре. Сейчас проводятся соответствующие согласования с городской администрацией. Все пункты продаж свежей рыбной продукции будут полноценно работать с июля-августа 2020 года", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Илюхина.
Глава региона отметил, что одно из крупнейших предприятий полуострова – "Колхоз имени В.И. Ленина" – строит целую линейку сейнеров, один из которых уже на Камчатке, второй – на подходе, к лету будет готов третий. Это позволит доставлять свежую рыбопродукцию в Петропавловск-Камчатский прямо из района промысла.
В 2020 году краевые власти планируют открыть несколько точек продажи свежей рыбы. Кроме того, решается вопрос размещения рыбного рынка и на территории города Елизово.
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