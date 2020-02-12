Губернатор Камчатки заявил об открытии рыбного рынка в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев - РИА Новости. Первый специализированный рыбный рынок в Петропавловске-Камчатском откроется уже летом этого года, также решается вопрос об аналогичном рынке в городе Елизово, говорится в сообщении пресс-службы правительства Камчатского края.

"Более двадцати лет обсуждался вопрос создания рыбного рынка, где люди могли бы покупать свежую продукцию по приемлемым ценам. Соответствующее решение принято. Первая торговая точка появится уже в марте. Она будет располагаться в здании бывшего магазина "Мелодия" на улице Садовой в Петропавловске. Вторая торговая точка будет организована в микрорайоне Сероглазка. Рыбный рынок планируется создать на 9-м километре. Сейчас проводятся соответствующие согласования с городской администрацией. Все пункты продаж свежей рыбной продукции будут полноценно работать с июля-августа 2020 года", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Илюхина

Глава региона отметил, что одно из крупнейших предприятий полуострова – "Колхоз имени В.И. Ленина" – строит целую линейку сейнеров, один из которых уже на Камчатке, второй – на подходе, к лету будет готов третий. Это позволит доставлять свежую рыбопродукцию в Петропавловск-Камчатский прямо из района промысла.