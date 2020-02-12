Православная "Кузнецкая ярмарка" открывается в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 12 фев - РИА Новости. Сразу три выставки – образовательная, медицинская и православная открываются на площадке "Кузнецкой ярмарки" в Новокузнецке Кемеровской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Двенадцатого февраля в Новокузнецке откроются три крупных выставки: образовательная, медицинская и православная. Мероприятия начнут работу на площадке "Кузнецкой ярмарки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке-ярмарке "Образование. Карьера" презентуют передовые научно-образовательные практики. Стендовую экспозицию сформируют более 280 профильных организаций и учреждений. В мероприятии примут участие представители университетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Омска, Новосибирска.

В состав выставки "Медицина. Реабилитация. Доступная среда. Здоровый образ жизни" войдет современное оборудование для интеграции и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации. Подчеркивается, что посетители смогут получить консультации у представителей муниципальных и частных клиник, пройти бесплатные медицинские обследования.

В числе организаторов выставки-ярмарки "Кузнецк Православный" – Новокузнецкая епархия Русской Православной церкви. Партнеры – Православное издательство "Воскресение" (Москва), Свято-Пантелеимоновский епархиальный мужской монастырь (село Безруково). Посетители смогут увидеть главную святыню Кузнецкого казачества – трехсотлетнюю икону-хоругвь с изображениями Богородицы и святого Илии Пророка, по преданию, обеспечившую победу русского воинства в бою на Бедаревом поле и окончательное присоединение Кузбасса к Российскому государству. Также будет представлен православный триптих XVII века, икона святителя Николая Чудотворца. В числе экспонатов – редкие иконы из фондов музея-заповедника "Кузнецкая крепость".