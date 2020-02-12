В Татарстане мужчину и женщину подозревают в истязании своих детей

КАЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Набережных Челнов и ее сожителя, подозреваемых в систематических истязаниях четверых детей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Следственными органами … возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Набережные Челны и ее 25-летнего сожителя. Они подозреваются в совершении преступления по статье "истязание", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с декабря 2019 года подозреваемые без какой-либо причины систематически наносили побои четверым проживавшим с ними детям 2004, 2007, 2012 и 2019 годов рождения, трое из которых были от первого брака женщины, четвертый – общий. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили соседи подозреваемых.
В настоящее время младший ребенок изъят из семьи, остальные переданы родному отцу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения.
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