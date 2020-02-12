В Татарстане мужчину и женщину подозревают в истязании своих детей

"Следственными органами … возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Набережные Челны и ее 25-летнего сожителя. Они подозреваются в совершении преступления по статье "истязание", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2019 года подозреваемые без какой-либо причины систематически наносили побои четверым проживавшим с ними детям 2004, 2007, 2012 и 2019 годов рождения, трое из которых были от первого брака женщины, четвертый – общий. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили соседи подозреваемых.