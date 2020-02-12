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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-12T09:28+0300
https://ria.ru/20200212/1564578174.html
Ямальские семьи начали получать увеличенное пособие для детей до 7 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/136580/60/1365806068_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_307d503b975458b4386e387f09ad3a0f.jpg
РИА Новости

Ямальские семьи начали получать увеличенное пособие для детей до 7 лет

09:28 12.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
Вид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Семьям Ямала, доходы которых составляют менее одного прожиточного минимума на человека, во вторник было впервые начислено увеличенное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет - его сумма выросла до 8350 рублей в месяц, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Поддержать такие семьи поручил президент Владимир Путин в своем ежегодном послании 15 января этого года. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил задачу начать выплачивать пособия максимально быстро. На сегодняшний день эта мера поддержки касается 7680 ямальских детей.
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"Наш президент в своем послании поставил задачу организовать новую меру поддержки для семей, которые особо в ней нуждаются, – семей с детьми от трех до семи лет с невысокими доходами. Также в послании была поставлена задача организовать эти выплаты как можно проще для самих людей, без лишней бюрократии. Мы провели эту работу дистанционно, людям не нужно было никуда приходить. Вместе с депутатами приняли изменения в региональное законодательство. С этой недели выплаты уже начались, причем в расчете с января этого года", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Седьмого февраля депутаты единогласно поддержали соответствующий закон, а органы социальной защиты упростили процесс оформления выплаты. В регионе уже действовала мера поддержки для детей в возрасте до 16 лет, поэтому информацию взяли из существующей базы данных, а получателям не пришлось заново собирать документы и подавать заявления.
Десятого февраля средства в полном объеме были доведены до муниципальных образований, а уже 11 февраля поступили на счета получателей. Выплата перечисляется 1 числа каждого месяца, поэтому всем семьям провели доплату до 8350 рублей сразу за два месяца – за январь и за февраль, уточняют власти.
"Мы сделали автоматический перерасчет для всех семей, состоящих сейчас на учете в органах социальной защиты. Если же семьи пока не состоят на учете, то они могут обратиться к нам за назначением. В этом случае пособие будет назначено с 1 числа следующего после обращения месяца", – цитирует пресс-служба директора департамента социальной защиты населения Елену Карпову.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округЯмалВладимир ПутинОбщество
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