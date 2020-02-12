Ямальские семьи начали получать увеличенное пособие для детей до 7 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Семьям Ямала, доходы которых составляют менее одного прожиточного минимума на человека, во вторник было впервые начислено увеличенное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет - его сумма выросла до 8350 рублей в месяц, сообщает пресс-служба губернатора Семьям Ямала, доходы которых составляют менее одного прожиточного минимума на человека, во вторник было впервые начислено увеличенное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет - его сумма выросла до 8350 рублей в месяц, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Поддержать такие семьи поручил президент Владимир Путин в своем ежегодном послании 15 января этого года. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил задачу начать выплачивать пособия максимально быстро. На сегодняшний день эта мера поддержки касается 7680 ямальских детей.

"Наш президент в своем послании поставил задачу организовать новую меру поддержки для семей, которые особо в ней нуждаются, – семей с детьми от трех до семи лет с невысокими доходами. Также в послании была поставлена задача организовать эти выплаты как можно проще для самих людей, без лишней бюрократии. Мы провели эту работу дистанционно, людям не нужно было никуда приходить. Вместе с депутатами приняли изменения в региональное законодательство. С этой недели выплаты уже начались, причем в расчете с января этого года", – приводятся в сообщении слова Артюхова.

Седьмого февраля депутаты единогласно поддержали соответствующий закон, а органы социальной защиты упростили процесс оформления выплаты. В регионе уже действовала мера поддержки для детей в возрасте до 16 лет, поэтому информацию взяли из существующей базы данных, а получателям не пришлось заново собирать документы и подавать заявления.

Десятого февраля средства в полном объеме были доведены до муниципальных образований, а уже 11 февраля поступили на счета получателей. Выплата перечисляется 1 числа каждого месяца, поэтому всем семьям провели доплату до 8350 рублей сразу за два месяца – за январь и за февраль, уточняют власти.