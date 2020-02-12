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Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
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РИА Новости

Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции

08:33 12.02.2020
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© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
© Fotolia / Oleg Podzorov
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев - РИА Новости. Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции, в настоящее время финское МВД определяет их точное количество, рассказала глава ведомства Мария Охисало в интервью газете Helsingin Sanomat.
В Греции находятся около 5 тысяч несовершеннолетних беженцев, прибывших в страну без родителей. Греция запросила помощи ЕС в их расселении. Известно, что 400 несовершеннолетних из Греции согласилась принять Франция. Финляндия также получила запрос Греции, подтвердила глава МВД. Вопрос обсуждался на встрече глав МВД стран ЕС.
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"Я слышала, что там дети в очень тяжелом положении. Им не хватает элементарной гигиены. Лагеря переполнены, и они даже спят посменно из-за нехватки места. Чиновники министерства внутренних дел уже определили условия для приема детей. Я надеюсь, что правительство может принять решение об этом как можно скорее", - отметила министр.
Охисало не готова оценивать, какое количество несовершеннолетних прибудет в Финляндию.
Количество мигрантов, прибывающих в Грецию через Турцию, значительно увеличилось к концу 2019 года. Большая часть беженцев прибыла на остров Лесбос в Греции, который находится недалеко от турецкой границы, лагеря приема беженцев на острове переполнены. Осенью Греция направила запрос Финляндии о приеме несовершеннолетних просителей убежища с переполненных греческих островов.
Глава МВД считает, что "как богатая страна, Финляндия должна помочь Греции".
"Финляндия также является внешней границей ЕС. Я думаю, что если мы сможем поддержать другую страну на внешней границе ЕС, это также в интересах Финляндии", - пояснила Охисало.
За 2018 год прошения об убежище были зарегистрированы от 19,7 тысячи детей и подростков без взрослых, это каждый десятый беженец в ЕС. Несовершеннолетние беженцы без сопровождения родителей имеют особый статус рассмотрения документов в ЕС, первоочередное право на воссоединение с семьей, которая чаще всего незамедлительно прибывает в страну нахождения несовершеннолетнего сразу после его легализации в ЕС.
В 2018 году больше половины всех прибывших несовершеннолетних (52%) составили выходцы из Афганистана, Эритреи, Пакистана, Сирии, Гвинеи и Ирака.
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