В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная погода с небольшими осадками, температура днём составил около плюс 2 градусов, но к вечеру она начнёт понижаться, из-за чего на дорогах образуется гололедица, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться вблизи малоподвижного атмосферного фронта. Погода облачная, с небольшими осадками. Температура в течение дня в городе и в Подмосковье составит от 0 до плюс 2 градусов, к вечеру столбики термометров будут опускаться, и на дорогах образуется гололедица", - сообщила Волосюк.
Синоптик добавила, что в среду в столице ветер южный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 735 миллиметров ртутного столба.