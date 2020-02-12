В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица

"Сегодня столичный регион будет находиться вблизи малоподвижного атмосферного фронта. Погода облачная, с небольшими осадками. Температура в течение дня в городе и в Подмосковье составит от 0 до плюс 2 градусов, к вечеру столбики термометров будут опускаться, и на дорогах образуется гололедица", - сообщила Волосюк.