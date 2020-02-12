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В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
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РИА Новости

В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица

08:25 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная погода с небольшими осадками, температура днём составил около плюс 2 градусов, но к вечеру она начнёт понижаться, из-за чего на дорогах образуется гололедица, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться вблизи малоподвижного атмосферного фронта. Погода облачная, с небольшими осадками. Температура в течение дня в городе и в Подмосковье составит от 0 до плюс 2 градусов, к вечеру столбики термометров будут опускаться, и на дорогах образуется гололедица", - сообщила Волосюк.
Синоптик добавила, что в среду в столице ветер южный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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