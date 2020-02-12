У госпитализированной жительницы Омска не обнаружили коронавирус

ОМСК, 12 фев - РИА Новости. У жительницы У жительницы Омска , госпитализированной с подозрением на коронавирус 29 января, этого заболевания не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

Ранее сообщалось, что 29 января жительница Омска вызвала на дом скорую помощь, сообщив, что недавно отдыхала в Китае. С отдыха она вернулась 18 января. Женщину с признаками ОРВИ, по данным регионального управления Роспотребнадзора, поместили в боксированную палату инфекционной больницы. У пациентки была повышенная температура и насморк.

"Жительница Омска… прошла углубленное обследование… По результатам обследования в федеральных лабораториях Роспотребнадзора у заболевшей возбудитель коронавируса (2019-nCoV) не обнаружен", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На данный момент на территории Омской области коронавируса не зарегистрировано, добавили в ведомстве. В минздраве Омской области ранее поясняли, что пациентку госпитализировали в инфекционную больницу из-за того, что она была в Китае.