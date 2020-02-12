У госпитализированной жительницы Омска не обнаружили коронавирус

ОМСК, 12 фев - РИА Новости. У жительницы Омска, госпитализированной с подозрением на коронавирус 29 января, этого заболевания не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что 29 января жительница Омска вызвала на дом скорую помощь, сообщив, что недавно отдыхала в Китае. С отдыха она вернулась 18 января. Женщину с признаками ОРВИ, по данным регионального управления Роспотребнадзора, поместили в боксированную палату инфекционной больницы. У пациентки была повышенная температура и насморк.
"Жительница Омска… прошла углубленное обследование… По результатам обследования в федеральных лабораториях Роспотребнадзора у заболевшей возбудитель коронавируса (2019-nCoV) не обнаружен", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
На данный момент на территории Омской области коронавируса не зарегистрировано, добавили в ведомстве. В минздраве Омской области ранее поясняли, что пациентку госпитализировали в инфекционную больницу из-за того, что она была в Китае.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР, еще более 290 тысяч человек с подозрением на новый тип вируса остаются под медицинским наблюдением. Оба заболевших в РФ уже выписаны.