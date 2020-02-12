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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T05:04+0300
https://ria.ru/20200212/1564575277.html
Саперы разминировали около 15% сирийского города Маарет-Эн-Нуумана
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РИА Новости

Саперы разминировали около 15% сирийского города Маарет-Эн-Нуумана

05:04 12.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкДорожный указатель в окрестностях города Мааррат-эн-Нууман
Дорожный указатель в окрестностях города Мааррат-эн-Нууман
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МААРЕТ-ЭН-НУУМАН (Сирия), 12 фев - РИА Новости. Сирийские саперы разминировали около 15% территории города Маарет-эн-Нууман провинции Идлиб, на днях освобожденного от боевиков, сообщил журналистам заместитель командира взвода саперов Зейн Аль Аведдин.
На днях город Маарет-эн-Нууман сирийской армией был освобожден от боевиков в ходе контрнаступления.
"Наши командиры отправили нас сюда вскоре после того, как город был освобожден. Мы работаем здесь второй день, проверяем каждый дом и каждую улицу. Продолжаем нашу работу", - рассказал журналистам Аведдин.
Саперы нашли в городе около 75 неразорвавшихся снарядов и мин. Несколько крупных снарядов были взорваны на месте. Аведдин отметил, что снаряды турецкого и израильского происхождения, а также самодельные.
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Кроме того, было найдено несколько оставленных боевиками растяжек и мин. Они были извлечены и уничтожены.
"Работы много, но мы рассчитываем в течение месяца ее закончить", - пояснил Аведдин.
Пока разминирование не закончилось, мирные жители в город не допускаются. Сейчас в городе находятся только сирийские военные.
Маарет-Эн-Науман находится в 45 километрах от города Идлиб - столицы одноименной мухафазы (области) и центра Идлибской зоны деэскалации. На улицах города попадаются только саперы, а на перекрестках - армейские блокпосты. Один из немногих мирных жителей, кого можно встретить на его улицах - директор местного музея и по совместительству директор департамента древностей провинции Идлиб Гази Мухаммед Аллу.
Музей располагается в здании караван-сарая XVI века, где когда-то останавливались купцы и паломники. В наше время в здании разместили прекрасную коллекцию из окрестных византийских вилл и церквей V-VI веков.
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Однако в ходе гражданской войны боевики превратили музей в свой оплот. На въезде на площадь перед музеем на арке до сих пор сохранились граффити группировки, которая контролировала город - "Джабхар ансар аль-ислам". А в подвалах музея была устроена одна из баз боевиков - там до сих пор можно найти их одеяла.
Местные жители, которые очень гордятся своим музеем, по мере сил пытались спасти его экспонаты. Древние мозайки были спрятаны за мешками с гравием, а ценную коллекцию из золота спрятал директор музея.
"Боевики издевались надо мной и моей семьей, золотые украшения пропали", - рассказал Аллу журналистам.
По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова, на территории идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 27 обстрелов.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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