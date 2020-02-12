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В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию
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РИА Новости

В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию

03:06 12.02.2020 (обновлено: 10:17 12.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПомидоры в супермаркете
Помидоры в супермаркете
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 12 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие поставщики пожаловались на трудности с отправкой помидоров в Россию, заявил РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

"Мы готовы поставлять нашу продукцию в Россию вместо китайской, от которой она в настоящее время отказалась из-за коронавируса. Однако, к огромному сожалению, наша историческая дружба с Россией из-за событий в Сирии, и особенно в Идлибе, испытывает большое давление, отношения портятся. Сейчас мы не можем отправить томаты в Россию: говорят, что закончилась квота. <...> Надеюсь, что руководство России и Турции сможет действовать на основе здравого смысла", — сказал собеседник агентства.

По его словам, экспортеры запросили у российской стороны дополнительную квоту, но пока ответа не последовало, а поставленный товар возвращается обратно.
Из-за распространения коронавируса нового типа Москва закрыла пункты пропуска на российско-китайской границе на Дальнем Востоке, из-за этого приостановлены в том числе грузовые перевозки. На прошлой неделе один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" сообщил о прекращении поставок фруктов и овощей из КНР. Другая компания — X5 Retail Group — заявила, что ищет варианты импорта из других стран.
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Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018-го Москва и Анкара в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
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Сирийская армия 26 января этого года начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ТурцияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
начинается вечная борьба с помидорами , итак не дешевы , опять подорожают . скажите Путину что подлые турки продают не только 🍅 ,но ещё кожаные куртки
12 февраля, 05:08
Wandervaffen DD
764601282
паны дерутся, а у холопов дефицит помидоров
12 февраля, 04:00
Рулон Обоев
332900583
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