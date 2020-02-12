Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Несколько рейсов задерживаются с прибытием во Владивосток из-за тумана в приморской столице, два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями - туманом - рейс 6210 S7 из Красноярска задерживается, ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5203 S7 из Новосибирска также ушел на Хабаровск. Задерживается рейс 5609 "Авроры" из Южно-Сахалинска примерно до 11.10 (04.10 мск), рейс 5603 из Хабаровска задерживается, он пока не вылетел", - сказал собеседник.
Также, согласно расписанию на сайте аэропорта, задержаны внутрикраевые рейсы. Кроме того, задерживается прибытие еще двух рейсов из Хабаровска и одного из Москвы.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что, по предварительным данным, туман должен рассеяться в первой половине дня.
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