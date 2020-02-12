Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - туманом - рейс 6210 S7 из Красноярска задерживается, ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5203 S7 из Новосибирска также ушел на Хабаровск. Задерживается рейс 5609 "Авроры" из Южно-Сахалинска примерно до 11.10 (04.10 мск), рейс 5603 из Хабаровска задерживается, он пока не вылетел", - сказал собеседник.