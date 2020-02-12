CNN: США могут на этой неделе объявить о соглашении с талибами

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента Администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе объявить о соглашении по сокращению насилия с радикальным движением " Талибан ", сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей Пентагона.

Сообщается, что соглашение, которое описывают как "объявление о сокращении насилия", будет призывать к режиму прекращения огня между коалицией и "Талибаном" и даст надежду на заключение мирной сделки в ближайшем будущем.

Отмечается, что планы о выполнении соглашения остаются сомнительными, так как "переговорщики от "Талибана" не могут гарантировать, что все бойцы движения на территории Афганистана будут соблюдать условия".

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, который отметил прогресс в ходе мирных переговоров с представителями радикального движения "Талибан".

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.