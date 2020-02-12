Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-12T14:01+0300
https://ria.ru/20200212/1564573873.html
Врач назвал храп признаком опасной болезни
https://cdn23.img.ria.ru/images/156050/38/1560503874_0:82:2000:1207_1036x0_80_0_0_35558ada430355796521acc75fba0ffe.jpg
РИА Новости

Врач назвал храп признаком опасной болезни

02:00 12.02.2020 (обновлено: 14:01 12.02.2020)
274863
© Depositphotos / monkeybusinessМужчина храпит во сне
Мужчина храпит во сне
© Depositphotos / monkeybusiness
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Синдром обструктивного апноэ — это страшное название систематического нарушения дыхания во сне. Диагностировать его довольно легко, если начать воспринимать храп во сне не как раздражающий шум, а как симптом, рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.
Сам по себе храп, по словам врача, не опасен, но он может быть предвестником более серьезных заболеваний. Чаще всего храпящие люди сталкиваются с задержками дыхания во сне. Такие "паузы" могут достигать десяти секунд и существенно вредят организму.

"Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых", — пояснил врач.

Взрослому человеку задержки дыхания во сне могут испортить сон и весь последующий день. Дело в том, что человеческому мозгу приходится пробуждаться на короткое время, чтобы возобновить процесс дыхания. Это приводит к нарушению сна и, как следствие, к усталости и головной боли на весь следующий день.
Детям храп и задержки в дыхании могут нанести куда более серьезный вред, рассказал в интервью радио Sputnik врач Алексей Кошелев.
"Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается. Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее", — пояснил врач.
Алексей Кошелев рекомендует всем, кто заметил у себя подобные симптомы, обратиться к врачу за консультацией. Тем более что и храп, и нарушение дыхания поддаются лечению.
Женщина храпит во сне
2 ноября 2019, 08:00РИА Наука
Эта музыка будет вечной. Ученые рассказали об особенностях женского храпа
12028534362135
Обсудить 7
РИА НаукасонВесь мир
Популярные комментарии
Если человек просто дышит, это тоже предвестник какой-нибудь страшной болезни... Будь-то пневмония, простуда или болезнь легких... Жизнь, вообще, болезне-опасная штука...😂😂😂
12 февраля, 06:49
AAAlex Alakus
32261009
Ключевое слово МОЖЕТ! Может быть или не быть. Для врача-отоларинголога высшей квалификации Алексея Кошелева это достижение. Слава Малышевой покоя не дает?
12 февраля, 07:52
Валерий Буланкин
4680011
Рекомендуем
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит сообщение о "выгуливании" девушки в Нижнем Новгороде
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
20:24В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
Лента новостейМолния