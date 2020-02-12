Минюст США дезавуировал требование осудить Стоуна на 7-9 лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США подало в суд ходатайство, в котором дезавуировало предыдущее требование прокуроров по делу дать экс-партнеру и приятелю Дональда Трампа Роджеру Стоуну от семи до девяти лет тюрьмы, говорится в документах суда.

Вмешательство минюста уже привело к отставке двух прокуроров по делу и обвинениям в адрес Трампа во вмешательстве в правосудие.

В новом ходатайстве говорится, что предыдущие предложения по приговору "неточно отражают позицию министерства юстиции относительно того, какой приговор был бы разумным в данном деле".

Обвинение по-прежнему считает, что Стоун заслуживает тюрьмы, но предложенный ранее срок "не подходит и не служит интересам правосудия в данном деле", говорится в документе.

Обвинение говорит, что угрозы Стоуна свидетелю, на которых строились рекомендации сурового приговора, ставились под вопрос самим свидетелем. Кроме того, различные соображения по утяжелению срока накладываются друг на друга и противоречат устоявшейся судебной практике, отмечает обвинение. При этом оно не предлагает каких-либо альтернатив и оставляет приговор всецело в ведении суда.

В США минюст, глава которого называется генеральным прокурором, координирует деятельность федеральных прокуроров, назначаемых президентом. Обвинение и защита на процессе обычно предлагают суду возможные меры наказания в соответствии с рекомендациями минюста. Однако судьи не связаны этими рекомендациями и могут их проигнорировать, хотя в большинстве случаев и следуют им.

Как сообщалось ранее, прокуроры Джонатан Крэвис и Аарон Зелински взяли самоотвод на процессе Стоуна после вмешательства минюста, а Крэвис еще и ушел с государственной службы. Крэвис и Зелински предложили суду приговорить Стоуна к сроку от семи до девяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний. Представитель минюста заявил, что министерство вмешается в ход дела, поскольку считает эту рекомендацию "крайней и чрезмерной, непропорциональной преступлениям". Подобный шаг нетипичен для США.

Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса.

Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.

Защита Стоуна признала, что тот занимался "политическими махинациями", но настаивала на том, что он не нарушил закон, поскольку так и не получил никакого компромата на демократов.