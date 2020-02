Оркестр Глена Миллера даст концерт в Москве

"Оркестр воссоздаст в зале атмосферу золотой эры свинга – Америки 30-х и 40-х годов. Это эпоха культовых музыкантов — Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд. Будут исполнены хиты "Moonlight Serenade", "The Amеrican Patrоl", "Chattanooga Choo Choo", "In The Mood", "Pennsylvania 6-5000" и другие произведения", - говорится в сообщении пресс-службы.