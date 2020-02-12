Оркестр Глена Миллера даст концерт в Москве

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Концерт оркестра Гленна Миллера под руководством голландского дирижера Вила Салдена пройдет в Доме Музыки 22 февраля, сообщает пресс-служба организатора.

Выступление в российской столице — часть большого юбилейного европейского тура, приуроченного к 35-летию коллектива. В 2020 году Салден отметит и личный юбилей: дирижеру исполнится 70 лет.

"Оркестр воссоздаст в зале атмосферу золотой эры свинга – Америки 30-х и 40-х годов. Это эпоха культовых музыкантов — Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд. Будут исполнены хиты "Moonlight Serenade", "The Amеrican Patrоl", "Chattanooga Choo Choo", "In The Mood", "Pennsylvania 6-5000" и другие произведения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вил Салден впервые собрал оркестр в 1978 году. Его увлечение музыкой Гленна Миллера сразу предопределило формат. С 1985 дирижер гастролирует по всей Европе, а в 1990 году коллектив получает право носить имя оркестра Гленна Миллера.

© предоставлено пресс-службой Дома музыки Оркестр Гленна Миллера под руководством Вила Салдена © предоставлено пресс-службой Дома музыки Оркестр Гленна Миллера под руководством Вила Салдена

"В последние годы, во многом благодаря шумному успеху фильма "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, к джазу вновь обращено внимание миллионов слушателей. Наш оркестр хранит верность традициям, чтит и уважает творческое наследие современников, а также открыто приветствует новое. Именно поэтому в программе встречаются как Чайковский, так и Коул Портер, и Джордж Гершвин. Наши концерты, посвященные юбилею коллектива, порадуют как "новичков", так и искушенных любителей джаза и свинга", – говорит Вил Салден.

Гленн Миллер собрал свой коллектив в 1937 году и за несколько лет он стал символом музыкальной культуры США довоенного периода. Во время Второй мировой войны музыкант, будучи зачисленным на флот, выступал с оркестром перед военнослужащими США и Великобритании почти в ежедневном режиме.

Гибель майора Миллера была внезапной и неожиданной. В конце войны он отправился в освобожденный Париж для подготовки рождественского выступления в зале "Олимпия". Самолет не долетел до берегов Франции, затерявшись над Ла-Маншем. Миллеру было тогда 40 лет. Ни тело музыканта, ни обломки самолета не были обнаружены.

© предоставлено пресс-службой Дома музыки Оркестр Глена Миллера под руководством Вила Салдена © предоставлено пресс-службой Дома музыки Оркестр Глена Миллера под руководством Вила Салдена

Видение джаза Гленна Миллера до сих пор считается исключительным, а композиции заслуженно называют классикой свинга. Например, сингл Chattanooga Choo Choo ("Поезд на Чаттанугу"), превысив тираж в миллион экземпляров, стал первым официальным "золотым диском" в истории мировой музыки. По одной из легенд особое "звучание Миллера", появилось случайно, когда трубач на концерте поранил губу и его партию подхватил кларнетист.

Коллектив принял участие в кинокартине "Серенада солнечной долины" (1941), которая была трижды номинирована на "Оскар", в том числе за сингл "Moonlight Serenade", записанный оркестром.