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2020-02-12T09:49+0300
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Оркестр Глена Миллера даст концерт в Москве
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РИА Новости

Оркестр Глена Миллера даст концерт в Москве

09:49 12.02.2020
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© предоставлено пресс-службой Дома музыкиОркестр Глена Миллера под руководством Вила Салдена
Оркестр Глена Миллера под руководством Вила Салдена
© предоставлено пресс-службой Дома музыки
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Концерт оркестра Гленна Миллера под руководством голландского дирижера Вила Салдена пройдет в Доме Музыки 22 февраля, сообщает пресс-служба организатора.
Выступление в российской столице — часть большого юбилейного европейского тура, приуроченного к 35-летию коллектива. В 2020 году Салден отметит и личный юбилей: дирижеру исполнится 70 лет.
"Оркестр воссоздаст в зале атмосферу золотой эры свинга – Америки 30-х и 40-х годов. Это эпоха культовых музыкантов — Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд. Будут исполнены хиты "Moonlight Serenade", "The Amеrican Patrоl", "Chattanooga Choo Choo", "In The Mood", "Pennsylvania 6-5000" и другие произведения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Вил Салден впервые собрал оркестр в 1978 году. Его увлечение музыкой Гленна Миллера сразу предопределило формат. С 1985 дирижер гастролирует по всей Европе, а в 1990 году коллектив получает право носить имя оркестра Гленна Миллера.
© предоставлено пресс-службой Дома музыкиОркестр Гленна Миллера под руководством Вила Салдена
Оркестр Гленна Миллера под руководством Вила Салдена
© предоставлено пресс-службой Дома музыки
Оркестр Гленна Миллера под руководством Вила Салдена
"В последние годы, во многом благодаря шумному успеху фильма "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, к джазу вновь обращено внимание миллионов слушателей. Наш оркестр хранит верность традициям, чтит и уважает творческое наследие современников, а также открыто приветствует новое. Именно поэтому в программе встречаются как Чайковский, так и Коул Портер, и Джордж Гершвин. Наши концерты, посвященные юбилею коллектива, порадуют как "новичков", так и искушенных любителей джаза и свинга", – говорит Вил Салден.
Гленн Миллер собрал свой коллектив в 1937 году и за несколько лет он стал символом музыкальной культуры США довоенного периода. Во время Второй мировой войны музыкант, будучи зачисленным на флот, выступал с оркестром перед военнослужащими США и Великобритании почти в ежедневном режиме.
Гибель майора Миллера была внезапной и неожиданной. В конце войны он отправился в освобожденный Париж для подготовки рождественского выступления в зале "Олимпия". Самолет не долетел до берегов Франции, затерявшись над Ла-Маншем. Миллеру было тогда 40 лет. Ни тело музыканта, ни обломки самолета не были обнаружены.
© предоставлено пресс-службой Дома музыкиОркестр Глена Миллера под руководством Вила Салдена
Оркестр Глена Миллера под руководством Вила Салдена
© предоставлено пресс-службой Дома музыки
Оркестр Глена Миллера под руководством Вила Салдена
Видение джаза Гленна Миллера до сих пор считается исключительным, а композиции заслуженно называют классикой свинга. Например, сингл Chattanooga Choo Choo ("Поезд на Чаттанугу"), превысив тираж в миллион экземпляров, стал первым официальным "золотым диском" в истории мировой музыки. По одной из легенд особое "звучание Миллера", появилось случайно, когда трубач на концерте поранил губу и его партию подхватил кларнетист.
Коллектив принял участие в кинокартине "Серенада солнечной долины" (1941), которая была трижды номинирована на "Оскар", в том числе за сингл "Moonlight Serenade", записанный оркестром.
На родине музыканта в городке Кларинда, в штате Айова, открыт Дом-музей Гленна Миллера. Он стал обязательной частью визита фанатов джаза со всего мира.
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