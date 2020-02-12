Лишь бы премии остались: Коболев предложил приватизировать "Нафтогаз"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев хочет выставить компанию на продажу. По его словам, после выделения газотранспортной системы в отдельную структуру приватизации ничто не мешает и это принесет "массу денег". С чем связано такое предложение и можно ли эту идею осуществить — в материале РИА Новости.

Полная приватизация

Перечень стратегических предприятий, не подлежащих полной приватизации, правительство Украины утвердило 15 января. В частности, в этом списке — "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Черноморнафтогаз", ряд оборонных заводов, "Укрзализныця" ("Украинская железная дорога"), "Укрпочта".

Государству в этих предприятиях должно принадлежать не менее 50% плюс одна акция. Частичная приватизация допускается. Однако, как заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, после выделения газотранспортной системы (ГТС) Украины в отдельную компанию никаких препятствий для полной приватизации нет.

Ведь монопольных функций госпредприятие лишилось, а рисков для энергобезопасности страны "при нормальном регулировании" возникнуть не должно. "Ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", — уверен Коболев.

Глава госкорпорации напомнил, что его команда давно предлагала разместить на бирже миноритарный пакет акций "Нафтогаза" для пополнения бюджета и улучшения корпоративного управления. "Если результат понравится, продать и все остальное", — добавил он.

По оценкам Коболева, подготовить "Нафтогаз" к выходу на биржу можно за три года. Главный эффект приватизации, по его мнению, в том, что закончатся дискуссии о зарплатах и премиях топ-менеджерам.

"Нафтогаз" приносит очень много денег в бюджет, больше других компаний, это факт. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания", — пожаловался Коболев.

Премиальный вопрос

Топ-менеджеры назначили себе баснословные премии еще в 2018 году. После победы Киева в Стокгольмском арбитраже (в декабре 2019-го по решению суда российский "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов) наблюдательный совет украинской госкомпании постановил: передать на премии один процент выигрыша. Таким образом, в руководстве "Нафтогаза" рассчитывали на бонусы в размере 29 миллионов долларов.

Первую часть премий — 20,7 миллиона — уже выплатили. Глава НАК Андрей Коболев получил 7,9 миллиона, исполнительный директор Юрий Витренко — шесть миллионов.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил по этому поводу беспокойство. Он отправил письмо в наблюдательный совет госкомпании, но ему ответили, что пересматривать решение не намерены.

На днях украинский кабмин вновь обратился к набсовету "Нафтогаза" с рекомендацией воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в споре с "Газпромом".

В письме на имя главы наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэра Споттисвуда украинский премьер Алексей Гончарук просит "рассмотреть возможность пересмотра размера премий руководству компании" и воздержаться от решений по выплатам до консультаций с правительством как акционером компании.

Разобраться с этой проблемой ранее потребовал президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил правительству разработать "концепцию зарплат руководителей министерств, ведомств и государственных компаний", которая "должна учитывать ситуацию в стране". Предполагаемые премии "Нафтогазу", отметил Зеленский, явно не вписываются в эту концепцию.

Руководство компании "должно быть не только прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми", пояснил президент, пригрозив "полной перезагрузкой "Нафтогаза".

И правительство приватизируйте

Предложение Коболева о приватизации прокомментировал депутат Верховной рады из фракции "Слуга народа" Андрей Герус. После анбандлинга (разделения "Нафтогаза" на компанию-добытчика и компанию-транспортировщика) в структуре Коболева остались хранилища.

"Недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству. Поэтому в нынешнем виде "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO", — написал Герус 10 февраля в фейсбуке. И добавил, что для соблюдения закона "Нафтогазу" следует передать газовые хранилища другой компании, но это крайне маловероятно.

Кроме того, "Нафтогаз" сохранил контроль за добычей газа и нефти. Полностью отдавать это в частные руки Киев не хочет.