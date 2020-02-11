Суд на Украине возобновил концессию морского порта в Херсоне

КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Шестой административный апелляционный суд отменил приостановление концессии имущества госпредприятия "Херсонский морской торговый порт", сообщили в пресс-службе суда.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Шестой апелляционный суд Киева остановил действие приказа министерства об утверждении результатов конкурса на концессию предприятия "Херсонский морской торговый порт", министерство обжаловало это решение.