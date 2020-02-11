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Суд на Украине возобновил концессию морского порта в Херсоне
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РИА Новости

Суд на Украине возобновил концессию морского порта в Херсоне

17:01 11.02.2020
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© Flickr / msweidelХерсон
Херсон
© Flickr / msweidel
Херсон. Архивное фото
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Шестой административный апелляционный суд отменил приостановление концессии имущества госпредприятия "Херсонский морской торговый порт", сообщили в пресс-службе суда.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Шестой апелляционный суд Киева остановил действие приказа министерства об утверждении результатов конкурса на концессию предприятия "Херсонский морской торговый порт", министерство обжаловало это решение.
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"Ходатайство министерства инфраструктуры Украины вчера удовлетворили", - сказали в пресс-службе суда агентству УНН.
Таким образом, сообщили в суде, меры обеспечения иска, принятые постановлением от 3 февраля, были отменены.
В январе пресс-служба кабмина Украины сообщила, что компания "Рисоил" победила в конкурсе на концессию порта Херсона. По данным пресс-службы, заявка предусматривает высокую ставку переменного концессионного платежа (7%), сумма фиксированного концессионного платежа составит 12 миллионов гривен (около 0,5 миллиона долларов), а инвестиционные обязательства - почти 300 миллионов гривен (около 12,4 миллиона долларов).
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