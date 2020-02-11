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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T16:39+0300
https://ria.ru/20200211/1564553203.html
Источник сообщил о гибели пилотов сбитого сирийского вертолета
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564553405_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_185986b1157eb3cb8bc692bca713683e.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о гибели пилотов сбитого сирийского вертолета

15:49 11.02.2020 (обновлено: 16:39 11.02.2020)
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© AFP 2020 / Omar Haj KadourОбломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
© AFP 2020 / Omar Haj Kadour
ДАМАСК, 11 фев — РИА Новости. В Идлибе вертолет армии Сирии сбила ракета, оба пилота погибли, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
"Вертолет взорвался в воздухе, что привело к гибели его командира, полковника Исы Из ад-Дина, и его помощника, капитана Башара Махмуда Самры, в то время как судьба еще двоих, находившихся на борту вертолета, остается неизвестной", — сообщил собеседник агентства.
Источник подчеркнул, что вертолет выполнял боевую миссию, его сбили террористы "Джебхат ан-Нусры"*.
Ранее об отступлении сирийской армии из населенного пункта Найраб и крушении там вертолета сообщило Минобороны Турции.
© AP Photo / Ghaith AlsayedВертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
На фоне обострения ситуации в Идлибе во вторник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также добавил, что Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения обстановки в Сирии, но если посчитают нужным — такая встреча произойдет.
В свою очередь, Эрдоган анонсировал, что в среду объявит о новых мерах против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных.
Накануне Анкара сообщила о гибели пяти военнослужащих и ранении еще пятерых в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. После этого вооруженные силы Турции сообщили об обстреле 115 целей сирийской армии и нейтрализации 101 военного.
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Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
В 2018-м три из них перешли под контроль Дамаска. Большая часть четвертой, расположенной в провинции Идлиб и отчасти в соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Вчера, 15:44Война в Сирии
Сирийская армия отбила нападение боевиков на населенный пункт в Идлибе
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Война в СирииРеджеп Тайип ЭрдоганИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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Турция публично ассоциировала себя с аннусрой. Выкристализовалась суть проблемы
11 февраля, 15:59
Андрей Дашков
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Как хорошо жили люди в том регионе до вторжения США и их натовских союзников, Процветающая Ливия , Сирия.. и даже иракцы сейчас вспоминают "тирана" Хусейна добрыми словами и мечтали бы вернутся назад , сегодняшняя нищета и разруха всем им надоела, но ближневосточные майданы плотно вогнали эти страны почти в каменный век
11 февраля, 16:46
Андрей Андреевич
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