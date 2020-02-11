Источник сообщил о гибели пилотов сбитого сирийского вертолета

Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020

ДАМАСК, 11 фев — РИА Новости. В Идлибе вертолет армии Сирии сбила ракета, оба пилота погибли, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Вертолет взорвался в воздухе, что привело к гибели его командира, полковника Исы Из ад-Дина, и его помощника, капитана Башара Махмуда Самры, в то время как судьба еще двоих, находившихся на борту вертолета, остается неизвестной", — сообщил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что вертолет выполнял боевую миссию, его сбили террористы "Джебхат ан-Нусры"*.

Ранее об отступлении сирийской армии из населенного пункта Найраб и крушении там вертолета сообщило Минобороны Турции.

© AP Photo / Ghaith Alsayed Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб © AP Photo / Ghaith Alsayed Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб

На фоне обострения ситуации в Идлибе во вторник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения обстановки в Сирии, но если посчитают нужным — такая встреча произойдет.

В свою очередь, Эрдоган анонсировал, что в среду объявит о новых мерах против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных.

Накануне Анкара сообщила о гибели пяти военнослужащих и ранении еще пятерых в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. После этого вооруженные силы Турции сообщили об обстреле 115 целей сирийской армии и нейтрализации 101 военного.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

В 2018-м три из них перешли под контроль Дамаска. Большая часть четвертой, расположенной в провинции Идлиб и отчасти в соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.