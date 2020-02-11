Меркель и Зеленский заявили о приверженности Минским соглашениям

БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули необходимость реализации минских договоренностей и решений саммита "нормандского формата" в Париже 9 декабря прошлого года.
"Канцлер ФРГ и президент Зеленский обсудили, прежде всего, ситуацию в области безопасности на востоке Украины и подчеркнули необходимость полной реализации минских соглашений и решений саммита "нормандского формата" от 9 декабря. Они договорились продолжать контакты", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ.
По информации пресс-службы украинского президента, Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе. "Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске", - говорится в сообщении.
Зеленский в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной Киеву территории, добавили в пресс-службе украинского лидера.
"Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана", - говорится в сообщении.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.