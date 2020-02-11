В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020

В сообщении также говорится, что сирийские войска отступили от населенного пункта Найраб.

При этом в приграничную с Идлибом турецкую провинцию Хатай продолжают прибывать колонны со спецназом и бронетехника, пишет газета Milliyet

"В город Искендерун по железной дороге переброшены 43 вагона с бронетехникой и боеприпасами, которые будут распределены между пограничными частями", — уточняет издание.

Сирийская проправительственная газета Al-Wasat, со своей стороны, сообщила со ссылкой на военный источник, что правительственной армии удалось сорвать нападение поддерживаемых Турцией террористов на Найраб.

По данным сирийского гостелевидения, сейчас армия продолжает операции против террористов в районах, прилегающих к Саракибу.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

В 2018-м три из них перешли под контроль Дамаска. Большая часть четвертой, расположенной в провинции Идлиб и отчасти в соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия 26 января начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города. На этом фоне Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.