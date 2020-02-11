В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. В провинции Идлиб сбит вертолет, принадлежащий сирийской армии, заявило Министерство обороны Турции.
В сообщении также говорится, что сирийские войска отступили от населенного пункта Найраб.
10 февраля, 17:35Война в СирииВ Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии
При этом в приграничную с Идлибом турецкую провинцию Хатай продолжают прибывать колонны со спецназом и бронетехника, пишет газета Milliyet.
"В город Искендерун по железной дороге переброшены 43 вагона с бронетехникой и боеприпасами, которые будут распределены между пограничными частями", — уточняет издание.
Сирийская проправительственная газета Al-Wasat, со своей стороны, сообщила со ссылкой на военный источник, что правительственной армии удалось сорвать нападение поддерживаемых Турцией террористов на Найраб.
По данным сирийского гостелевидения, сейчас армия продолжает операции против террористов в районах, прилегающих к Саракибу.
На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призвал российского лидера Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в Идлибе и до конца февраля отошла от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае, пригрозил он, Турция может начать новую военную операцию.
Ситуация на северо-западе Сирии
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
В 2018-м три из них перешли под контроль Дамаска. Большая часть четвертой, расположенной в провинции Идлиб и отчасти в соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Сирийская армия 26 января начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города. На этом фоне Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.