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В НАТО планируют обсудить российские ракетные системы
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РИА Новости

В НАТО планируют обсудить российские ракетные системы

14:16 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Министры обороны НАТО 13 февраля планируют обсудить ответ на весь спектр российских ракетных систем, ныне развёрнутых или находящиеся в разработке, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"Мы обсудим наш ответ на весь спектр российских ракетных систем, обычных и ядерных, ныне развёрнутых или находящиеся в разработке", - сказал он, отметив, что обсуждение планируется в четверг.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
8 февраля, 06:47
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
23010231
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НАТОДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергРоссияБезопасностьВ мире
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