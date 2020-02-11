В НАТО планируют обсудить российские ракетные системы

БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Министры обороны НАТО 13 февраля планируют обсудить ответ на весь спектр российских ракетных систем, ныне развёрнутых или находящиеся в разработке, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"Мы обсудим наш ответ на весь спектр российских ракетных систем, обычных и ядерных, ныне развёрнутых или находящиеся в разработке", - сказал он, отметив, что обсуждение планируется в четверг.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.