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Киев не спешит разрешать кризис в Донбассе, заявил Лукашевич
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РИА Новости

Киев не спешит разрешать кризис в Донбассе, заявил Лукашевич

13:58 11.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлександр Лукашевич
Александр Лукашевич
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Последние заявления украинских властей о нежелании разводить силы и средства, а также о сценариях силовой реинтеграции Донбасса говорят о том, что Киев не спешит с разрешением кризиса на востоке страны, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он отметил, что после избрания президентом Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года Киев подавал определённую надежду на изменение своих деструктивных подходов. По некоторым направлениям урегулирования кризиса были сделаны положительные шаги, в том числе разведение сил и средств на трёх участках на линии соприкосновения, что способствовало деэскалации напряженности и принесло облегчение местным жителям.
Встреча контактной группы по Украине в Минске
Вчера, 03:33
Минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины
"Однако затем на Украине вновь зазвучали голоса тех, кто призывает "побряцать оружием". Причем не только радикальных националистов, которые продолжают оказывать давление на власть. Чего стоят недавние заявления официальных лиц о нежелании разводить силы и средства вдоль линии соприкосновения или сценариях силового "освобождения" Донбасса, которые продолжают держать "под сукном". Всё это наводит на мысль, что Киев, мягко говоря, не спешит с разрешением кризиса на востоке страны", - сказал Лукашевич.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 13:09
Песков: не все заявления Киева коррелируются с Минскими соглашениями
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Александр Лукашевич: Киев не спешит с разрешением кризиса в Донбассе
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