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В МИД оценили развитие ситуации в Ливии
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РИА Новости

В МИД оценили развитие ситуации в Ливии

13:03 11.02.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ливия является потенциально перспективным регионом для реализации многих экономических проектов, однако сейчас это непродуктивно из-за конфликта в стране, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
"Реализация любых проектов в стране, в которой идёт по сути дела Гражданская война, где есть две конфликтующие стороны, на сегодняшний день это и малореально, и малопродуктивно",  - сказал он.
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Озеров подчеркнул, что позиция России в целом, не только относительно Ливии, состоит в том, что "необходимо оказывать помощь и содействие африканским государствам в урегулировании конфликтов на континенте, исходя при этом из того, что африканским проблемам должно быть найдено африканское решение". По его словам, другие страны могут оказывать содействие и формировать определённую атмосферу для того, чтобы сами стороны конфликта нашли  решение.
"При этом совершенно очевидно, что урегулирование конфликта в Ливии или других странах континента будет способствовать реализации большого числа экономических проектов, а Ливия остаётся одним из наиболее привлекательных участков африканской суши, потому что там есть и нефть, и газ, и там возможна реализация проектов в сфере инфраструктуры, и в своё время такого рода соглашения заключались с Ливией, но как их реализовывать в сегодняшних условиях?" - отметил дипломат.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Организовать прямые переговоры между сторонами ливийского конфликта на мероприятии не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
9 февраля, 10:54
Генсек ООН назвал ситуацию в Ливии "скандалом"
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджОлег ОзеровХалифа ХафтарМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзСШАВ мире
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