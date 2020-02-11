В МИД оценили развитие ситуации в Ливии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ливия является потенциально перспективным регионом для реализации многих экономических проектов, однако сейчас это непродуктивно из-за конфликта в стране, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

"Реализация любых проектов в стране, в которой идёт по сути дела Гражданская война, где есть две конфликтующие стороны, на сегодняшний день это и малореально, и малопродуктивно", - сказал он.

Озеров подчеркнул, что позиция России в целом, не только относительно Ливии, состоит в том, что "необходимо оказывать помощь и содействие африканским государствам в урегулировании конфликтов на континенте, исходя при этом из того, что африканским проблемам должно быть найдено африканское решение". По его словам, другие страны могут оказывать содействие и формировать определённую атмосферу для того, чтобы сами стороны конфликта нашли решение.

"При этом совершенно очевидно, что урегулирование конфликта в Ливии или других странах континента будет способствовать реализации большого числа экономических проектов, а Ливия остаётся одним из наиболее привлекательных участков африканской суши, потому что там есть и нефть, и газ, и там возможна реализация проектов в сфере инфраструктуры, и в своё время такого рода соглашения заключались с Ливией, но как их реализовывать в сегодняшних условиях?" - отметил дипломат.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия . Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Халифы Хафтара

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Организовать прямые переговоры между сторонами ливийского конфликта на мероприятии не удалось.