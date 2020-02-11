Стартовало онлайн-голосование за площадки проекта "Культурный код"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стартовало онлайн-голосование за выбор трёх городов, которые станут площадками креативных фестивалей в рамках проекта "Культурный код", запущенного совместно президентской платформой "Россия – страна возможностей" и ОНФ, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"Один из самых творческих проектов нашей платформы – "Культурный код" позволит улучшить облик российских городов. В рамках проекта будут созданы масштабные художественные работы на фасадах домов. Молодые художники получат шанс реализовать свой талант в художественных работах на 60-метровых фасадах домов, станут причастными к изменениям городской среды и появлению музеев современного искусства под открытым небом. Сегодня стартовал важный этап проекта – народное онлайн-голосование, которое определит три места проведения фестивалей "Культурный код". А в регионах, которые не войдут в топ-3 по итогам голосования, планируется провести различные творческие мероприятия", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова

Прием заявок от регионов России на проведение фестивалей уличного искусства в рамках проекта завершился 3 февраля. Заявки поступили от Ленинградской, Челябинской и Нижегородской областей, Якутии, Удмуртии, Татарстана, Ставропольского края и других регионов. По решению Экспертного совета в шорт-лист голосования вошли Татарстан, Удмуртия, Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области.

В Экспертный совет конкурса входят руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, замглавы Исполкома ОНФ Ирина Плещева, руководитель молодежных проектов АНО "РСВ" Ирина Карих, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, член Российской академии художеств Александр Купалян и художники, граффитисты – Филипп Дульмаченко, Дима Раско, Илья Робе и Иван Фанс.