Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-11T13:47+0300
https://ria.ru/20200211/1564537670.html
Стартовало онлайн-голосование за площадки проекта "Культурный код"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564535945_0:344:1080:952_1036x0_80_0_0_faffc8e1dd1cfd6f31e0cb30a13e530c.jpg
РИА Новости

Стартовало онлайн-голосование за площадки проекта "Культурный код"

12:26 11.02.2020 (обновлено: 13:47 11.02.2020)
109
© Фото : "Россия — страна возможностей"Стартовало онлайн-голосование за площадки проекта "Культурный код"
Стартовало онлайн-голосование за площадки проекта Культурный код
© Фото : "Россия — страна возможностей"
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стартовало онлайн-голосование за выбор трёх городов, которые станут площадками креативных фестивалей в рамках проекта "Культурный код", запущенного совместно президентской платформой "Россия – страна возможностей" и ОНФ, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Голосование открыто в официальной группе платформы "Россия – страна возможностей" до 3 марта.
"Один из самых творческих проектов нашей платформы – "Культурный код" позволит улучшить облик российских городов. В рамках проекта будут созданы масштабные художественные работы на фасадах домов. Молодые художники получат шанс реализовать свой талант в художественных работах на 60-метровых фасадах домов, станут причастными к изменениям городской среды и появлению музеев современного искусства под открытым небом. Сегодня стартовал важный этап проекта – народное онлайн-голосование, которое определит три места проведения фестивалей "Культурный код". А в регионах, которые не войдут в топ-3 по итогам голосования, планируется провести различные творческие мероприятия", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
Прием заявок от регионов России на проведение фестивалей уличного искусства в рамках проекта завершился 3 февраля. Заявки поступили от Ленинградской, Челябинской и Нижегородской областей, Якутии, Удмуртии, Татарстана, Ставропольского края и других регионов. По решению Экспертного совета в шорт-лист голосования вошли Татарстан, Удмуртия, Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области.
Более 25 тысяч человек подали заявки на конкурс Учитель будущего
5 февраля, 11:37
Определены 1200 полуфиналистов конкурса "Учитель будущего"
В Экспертный совет конкурса входят руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, замглавы Исполкома ОНФ Ирина Плещева, руководитель молодежных проектов АНО "РСВ" Ирина Карих, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, член Российской академии художеств Александр Купалян и художники, граффитисты – Филипп Дульмаченко, Дима Раско, Илья Робе и Иван Фанс.
"Для молодых людей важно создавать возможности для самореализации. Так, благодаря проекту "Культурный код" творческая молодежь сможет проявить себя и изменить окружающий мир в лучшую сторону. Уверен, что всем специальным мероприятиям будет оказана всесторонняя поддержка в регионах", приводится в сообщении комментарий Бугаева.
000000
Обсудить 0
КультураРосмолодежьРоссия
Рекомендуем
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии
Автомобиль скорой помощи
В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе
Константин Кинчев из группы Алиса
Музыкальная премия "Чартова дюжина" пройдет в 13-й раз
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин рассказал о планах по поддержке нижегородских семей с детьми
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Исследование: рынок лизинга в России в 2019 году вырос на 15%
Балерина Галина Уланова исполняет Танец умирающего лебедя Сен-Санса, 1956 год
Выставка "Уланова" в Бахрушинском музее будет бесплатна 13 февраля
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин пообещал помощь в реализации нацпроектов в регионах
Здание Счетной палаты РФ
СП: регионы редко пользуются правом на предоставление вычетов по НДФЛ
Солистка группы Сурганова и Оркестр Светлана Сурганова
Светлана Сурганова презентовала автобиографию "Все сначала!"
открытие кризисного центра для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мам и беременных женщин Мамина пристань . Архангельск
Первый в Архангельске кризисный центр для мам открылся с помощью РПЦ
Зрительный зал
Киноцентр "Октябрь" работает в обычном режиме после задымления
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сербское духовенство: полиция Черногории занижает число протестующих
Выступление группы Red Hot Chili Peppers на мероприятии в Беверли-Хиллз
Red Hot Chili Peppers впервые за 13 лет выступили с Джоном Фрусчанте
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Новгородского кремля
Мишустин посетил Новгородский кремль
Оперная певица Анна Нетребко
Анна Нетребко получила шведскую музыкальную премию "Полар"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния