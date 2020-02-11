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Россия и США продолжают контакты по ситуации в Идлибе, заявил Рябков
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РИА Новости

Россия и США продолжают контакты по ситуации в Идлибе, заявил Рябков

12:07 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. РФ и США ведут контакты по ситуации в Идлибе на фоне обострения в этой зоне, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, сохраняются. Никто от них не отказывался. Я могу с уверенностью сказать, что ряд конкретных ситуаций, которые возникали "на земле", были удовлетворительным образом решены во многом благодаря эффективному использованию контактов между военными на различных уровнях. Мы надеемся, что эта практика будет продолжена", - сказал Рябков.
"В том числе, да, никакие темы не остаются в стороне", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли в ходе контактов ситуация в Идлибе и последнее обострение в этой зоне.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.
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Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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