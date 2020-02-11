Эксперт оценил сообщения СМИ о пользе России от американских санкций

"Из Венесуэлы шла высоковязкая нефть, довольно сернистая, и многие американские НПЗ настроены под работу на подобном сырье. Когда был введен запрет на покупку такой нефти, американские нефтяные компании начали искать альтернативных поставщиков", - объяснил эксперт.