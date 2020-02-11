Эксперт оценил сообщения СМИ о пользе России от американских санкций

По его словам, после введения ограничений Россия фактически заменила Венесуэлу на американском нефтяном рынке.
"Из Венесуэлы шла высоковязкая нефть, довольно сернистая, и многие американские НПЗ настроены под работу на подобном сырье. Когда был введен запрет на покупку такой нефти, американские нефтяные компании начали искать альтернативных поставщиков", - объяснил эксперт.
Юшков отметил, что Россия добывает схожую по характеристикам нефть, поэтому США решили переключиться на российские поставки.
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Ранее немецкая газета Die Welt написала, что санкционная политика США поспособствовала увеличению физического экспорта российской сырой нефти в эту страну.
По данным Агентства энергетической информации при Министерстве энергетики Соединенных Штатов Россия в октябре прошлого года стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США после Канады, обойдя Мексику.
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