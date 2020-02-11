В Минске ответили на сообщения о "засекреченном инциденте" на БелАЭС

МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Заместитель министра энергетики Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк прокомментировал доклад литовских спецслужб, в котором говорится, что власти республики скрывают информацию об инцидентах на Белорусской АЭС

интервью газете "Республика" он пояснил, что упоминающийся в докладе "засекреченный инцидент" — это возгорание в металлическом ведре остатков краски, приготовленной на растворителе. По словам замминистра, это произошло в мае прошлого года по вине одного из рабочих, который в нарушение правил техники безопасности закурил рядом с ведром — это привело к воспламенению краски и задымлению помещения.

"Возгорание было оперативно устранено с применением огнетушителя. Система пожарной сигнализации сработала штатно. Повреждений оборудования, строительных конструкций не было", — рассказал Михадюк.

По его словам, этот случай зарегистрировали и расследовали, виновных привлекли к ответственности: нарушителя и мастера уволили.

Если бы возгорание повредило оборудование или строительные конструкции, влияющие на безопасность АЭС, тогда власти обязательно проинформировали бы общественность, добавил Михадюк. "Вместе с тем, конечно, необходимо принимать все меры, чтобы исключать подобные случаи", — заметил он.

Замминистра также обратил внимание на то, что есть определенный МАГАТЭ порядок уведомлений о происшествиях на АЭС, но это происшествие по регламенту не требовало уведомления, поскольку произошло в пешеходно-кабельном тоннеле, где красили стены и потолок.

Михадюк отметил, что Белоруссия предлагала Литве определить регламент уведомления о происшествиях на Белорусской АЭС.

"Однако встречных предложений не получили. Мы также не получаем данных от литовской стороны по подобным происшествиям на Игналинской АЭС и сопутствующих объектах, хотя имеем информацию о таких прецедентах", — добавил он.

Тема строительства Белорусской АЭС — одна из наиболее проблемных в отношениях Белоруссии и Литвы. Станцию сооружают недалеко от города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Физический пуск первого энергоблока запланирован на первый квартал этого года, второй блок предполагается ввести в эксплуатацию в 2021 году.