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В Минске ответили на сообщения о "засекреченном инциденте" на БелАЭС
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РИА Новости

В Минске ответили на сообщения о "засекреченном инциденте" на БелАЭС

09:53 11.02.2020 (обновлено: 11:46 11.02.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС. Архивное фото
МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк прокомментировал доклад литовских спецслужб, в котором говорится, что власти республики скрывают информацию об инцидентах на Белорусской АЭС.
В интервью газете "Республика" он пояснил, что упоминающийся в докладе "засекреченный инцидент" — это возгорание в металлическом ведре остатков краски, приготовленной на растворителе. По словам замминистра, это произошло в мае прошлого года по вине одного из рабочих, который в нарушение правил техники безопасности закурил рядом с ведром — это привело к воспламенению краски и задымлению помещения.
"Возгорание было оперативно устранено с применением огнетушителя. Система пожарной сигнализации сработала штатно. Повреждений оборудования, строительных конструкций не было", — рассказал Михадюк.
По его словам, этот случай зарегистрировали и расследовали, виновных привлекли к ответственности: нарушителя и мастера уволили.
Если бы возгорание повредило оборудование или строительные конструкции, влияющие на безопасность АЭС, тогда власти обязательно проинформировали бы общественность, добавил Михадюк. "Вместе с тем, конечно, необходимо принимать все меры, чтобы исключать подобные случаи", — заметил он.
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Замминистра также обратил внимание на то, что есть определенный МАГАТЭ порядок уведомлений о происшествиях на АЭС, но это происшествие по регламенту не требовало уведомления, поскольку произошло в пешеходно-кабельном тоннеле, где красили стены и потолок.
Михадюк отметил, что Белоруссия предлагала Литве определить регламент уведомления о происшествиях на Белорусской АЭС.
"Однако встречных предложений не получили. Мы также не получаем данных от литовской стороны по подобным происшествиям на Игналинской АЭС и сопутствующих объектах, хотя имеем информацию о таких прецедентах", — добавил он.
Тема строительства Белорусской АЭС — одна из наиболее проблемных в отношениях Белоруссии и Литвы. Станцию сооружают недалеко от города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Физический пуск первого энергоблока запланирован на первый квартал этого года, второй блок предполагается ввести в эксплуатацию в 2021 году.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия решения о ее строительстве. Литовский сейм постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности". Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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