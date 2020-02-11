В МИД прокомментировали идею о "нормандском" формате с Грузией

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Андрей Руденко , комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского" формата.

Как отметил в интервью РИА Новости Андрей Руденко, это далеко не первое заявление Зурабишвили, в котором она, комментируя существующие двусторонние и многосторонние форматы с участием России и Грузии, предлагает в дополнение к ним или на их замену нечто новое.

"Свои оценки на этот счет мы уже давали. По-прежнему исходим из того, что проблематика региональной безопасности является предметом международных Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Этот переговорный формат доказал свою востребованность. Уверен, что его потенциал до конца не использован", - сказал Руденко.

Он напомнил, что между Москвой и Тбилиси существуют и другие устоявшиеся форматы, в том числе и для двустороннего общения, "развитие которого мы всегда приветствуем". Руденко пояснил, что к такому двустороннему формату относятся и переговоры российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.

"В любом случае дело не в их количестве, а в наличии политической воли решать накопившиеся проблемы и искать взаимоприемлемые развязки", - добавил замглавы МИД РФ.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном "нормандскому" формате, этот формат уникален и был создан для Украины, с Грузией же структура проблем иная.