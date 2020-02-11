Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T10:16+0300
https://ria.ru/20200211/1564529392.html
В МИД прокомментировали идею о "нормандском" формате с Грузией
https://cdn24.img.ria.ru/images/156361/96/1563619649_0:224:3190:2018_1036x0_80_0_0_cf3f856101f4e26d2ecb34406d1c31ca.jpg
РИА Новости

В МИД прокомментировали идею о "нормандском" формате с Грузией

09:39 11.02.2020 (обновлено: 10:16 11.02.2020)
6545
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского" формата.
Контрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе.
Вчера, 09:29
Россия и Грузия не обсуждают вопрос отмены визового режима
Как отметил в интервью РИА Новости Андрей Руденко, это далеко не первое заявление Зурабишвили, в котором она, комментируя существующие двусторонние и многосторонние форматы с участием России и Грузии, предлагает в дополнение к ним или на их замену нечто новое.
"Свои оценки на этот счет мы уже давали. По-прежнему исходим из того, что проблематика региональной безопасности является предметом международных Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Этот переговорный формат доказал свою востребованность. Уверен, что его потенциал до конца не использован", - сказал Руденко.
Он напомнил, что между Москвой и Тбилиси существуют и другие устоявшиеся форматы, в том числе и для двустороннего общения, "развитие которого мы всегда приветствуем". Руденко пояснил, что к такому двустороннему формату относятся и переговоры российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.
"В любом случае дело не в их количестве, а в наличии политической воли решать накопившиеся проблемы и искать взаимоприемлемые развязки", - добавил замглавы МИД РФ.
Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном "нормандскому" формате, этот формат уникален и был создан для Украины, с Грузией же структура проблем иная.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
Саломе Зурабишвили
25 декабря 2019, 15:55
В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"
16291113
Обсудить 1
Саломе ЗурабишвилиАндрей РуденкоРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
МИД сообщил, когда можно будет говорить об авиасообщении с Грузией
Здание МИД России
В МИД прокомментировали желание Белоруссии купить нефть у других стран
Опытный образец досмотрового комплекса, созданный компанией РТИ
В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
МИД в Москве
В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
Здание министерства иностранных дел РФ
Россия не получала предложений о встрече в "нормандском формате"
Автомобиль службы Яндекс Такси
Эксперты подсчитали средний заработок московских таксистов
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали подготовку российско-белорусской интеграции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника
В МИД прокомментировали участие Лаврова в заседании КМСЕ в Тбилиси
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
В Сочи сотрудники аэропорта разбили собачью перевозку
Аэропорт Сочи уволил грузчика, разбившего клетку с собакой
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке "нормандского формата"
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга народа
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
08:00Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
07:37Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ
Лента новостейМолния