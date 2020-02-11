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Россия и Грузия не обсуждают вопрос отмены визового режима
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РИА Новости

Россия и Грузия не обсуждают вопрос отмены визового режима

09:29 11.02.2020 (обновлено: 10:17 11.02.2020)
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© Фото : Ministry of Finance of GeorgiaКонтрольно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе.
Контрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе.
© Фото : Ministry of Finance of Georgia
Контрольно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе.. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вопрос отмены визового режима для граждан Грузии сейчас не стоит на повестке дня между Москвой и Тбилиси, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Что касается вопроса отмены визового режима между нашими странами, то на сегодняшний день данная тема в двусторонней повестке дня не стоит. Готовы будем вернуться к ее обсуждению, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях", - сказал Руденко.
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Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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Андрей РуденкоРоссияГрузияПолитика
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