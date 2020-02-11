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Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
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РИА Новости

Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок

02:22 11.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЭквадор
Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Эквадор. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 11 фев - РИА Новости. Выборы президента Эквадора состоятся 7 февраля 2021 года, сообщил Национальный избирательный совет.
Ранее планировалось их провести 28 февраля 2021 года.
"Технические команды Национального избирательного совета и Избирательного суда рекомендовали в качестве даты проведения первого тура выборов - воскресенье, 7 февраля 2021 года, а для проведения второго тура выборов - 11 апреля", - говорится в заявлении совета.
Голосование в Эквадоре обязательно для всех в возрасте от 18 до 65 лет. За неучастие в выборах полагается штраф.
Избирательный закон Эквадора позволяет кандидату в президенты победить в первом туре, набрав всего 40%, но при этом он должен как минимум на 10% опережать своего ближайшего преследователя.
Рафаэль Корреа
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