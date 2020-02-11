Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок

"Технические команды Национального избирательного совета и Избирательного суда рекомендовали в качестве даты проведения первого тура выборов - воскресенье, 7 февраля 2021 года, а для проведения второго тура выборов - 11 апреля", - говорится в заявлении совета.

Голосование в Эквадоре обязательно для всех в возрасте от 18 до 65 лет. За неучастие в выборах полагается штраф.

Избирательный закон Эквадора позволяет кандидату в президенты победить в первом туре, набрав всего 40%, но при этом он должен как минимум на 10% опережать своего ближайшего преследователя.