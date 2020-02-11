В США заявили о сближении российских спутников с американским

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Власти США обеспокоены "преследованием" американского разведывательного спутника двумя российскими космическими аппаратами, заявил изданию TIME генерал ВВС Джон Рэймонд, назначенный в январе этого года командующим космическими силами США.

По данным издания, речь идет о российском космическом аппарате "Космос-2542", запущенном в ноябре прошлого года с космодрома Плесецк, об отделившемся позже от него малом спутнике-инспекторе, который, предположительно, получил порядковый номер "Космос-2543", а также об американском спутнике-разведчике USA-245, известном под названием KH-11.

Как утверждает Рэймонд, российский аппарат вскоре после запуска в ноябре начал маневры в направлении к американскому спутнику. В середине января уже после "разделения" два спутника оказались вблизи американского. При этом иногда расстояние между ними составляло всего около 160 километров.

"Мы считаем подобные действия нетипичными и вызывающими беспокойство. Это может потенциально создать опасную ситуацию в космосе", - заявил Рэймонд.

По словам командующего, правительство США выразило Москве озабоченность ситуацией по дипломатическим каналам.

Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что Западу грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников якобы проводят маневры российские и китайские космические аппараты.

В конце ноября Минобороны России сообщило о запуске с космодрома Плесецк космического аппарата "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников, а ее оптическая аппаратура также позволяет производить съемку поверхности Земли.

В декабре в военном ведомстве рассказали о проведении эксперимента по отделению от унифицированной многофункциональной космической платформы малого космического аппарата, предназначенного для проведения эксперимента по оценке технического состояния отечественных спутников.

Что такое спутник-инспектор

Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. Кроме того, спутники-инспекторы могут получать информацию не только со своих, но и с чужих аппаратов, но официально эта информация практически не публикуется.

Минобороны не раз сообщало об испытаниях в космосе спутников-инспекторов, а недавно рассказало о спутнике-защитнике, способном охранять от внешнего воздействия другие космические аппараты.