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РИА Наука
2020-02-11T03:30+0300
https://ria.ru/20200211/1564524691.html
В США заявили о сближении российских спутников с американским
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1036x0_80_0_0_7b8fd872f4ef9f2ede8fbf53f49cd7de.jpg
РИА Новости

В США заявили о сближении российских спутников с американским

01:29 11.02.2020 (обновлено: 03:30 11.02.2020)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Власти США обеспокоены "преследованием" американского разведывательного спутника двумя российскими космическими аппаратами, заявил изданию TIME генерал ВВС Джон Рэймонд, назначенный в январе этого года командующим космическими силами США.
По данным издания, речь идет о российском космическом аппарате "Космос-2542", запущенном в ноябре прошлого года с космодрома Плесецк, об отделившемся позже от него малом спутнике-инспекторе, который, предположительно, получил порядковый номер "Космос-2543", а также об американском спутнике-разведчике USA-245, известном под названием KH-11.
Как утверждает Рэймонд, российский аппарат вскоре после запуска в ноябре начал маневры в направлении к американскому спутнику. В середине января уже после "разделения" два спутника оказались вблизи американского. При этом иногда расстояние между ними составляло всего около 160 километров.
"Мы считаем подобные действия нетипичными и вызывающими беспокойство. Это может потенциально создать опасную ситуацию в космосе", - заявил Рэймонд.
По словам командующего, правительство США выразило Москве озабоченность ситуацией по дипломатическим каналам.
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Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что Западу грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников якобы проводят маневры российские и китайские космические аппараты.
В конце ноября Минобороны России сообщило о запуске с космодрома Плесецк космического аппарата "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников, а ее оптическая аппаратура также позволяет производить съемку поверхности Земли.
В декабре в военном ведомстве рассказали о проведении эксперимента по отделению от унифицированной многофункциональной космической платформы малого космического аппарата, предназначенного для проведения эксперимента по оценке технического состояния отечественных спутников.
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Что такое спутник-инспектор

Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. Кроме того, спутники-инспекторы могут получать информацию не только со своих, но и с чужих аппаратов, но официально эта информация практически не публикуется.
Минобороны не раз сообщало об испытаниях в космосе спутников-инспекторов, а недавно рассказало о спутнике-защитнике, способном охранять от внешнего воздействия другие космические аппараты.
Ранее сообщалось, что российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных спутников-инспекторов GSSAP, инспектирующих другие аппараты.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияСШАБезопасность
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